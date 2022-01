Saint-Étienne (AFP). Europa league: un premier défi pour Saint-Étienne

Saint-Étienne, en quête de repères offensifs, relève un premier défi jeudi (20h00), avant même de débuter la Ligue 1, sur le terrain du club roumain de Targu Mures pour le match aller du 3e tour préliminaire de l'Europa league. Les Verts affrontent une formation qui pointe en tête du championnat roumain après trois journées et qui s'était classée 2e la saison dernière. Il s'agit de la première participation à une compétition européenne de cette équipe qui évoluait encore en 2e division il y a deux ans et connaît des difficultés financières avec notamment des joueurs en quête du règlement de leurs salaires. Mais les Stéphanois partent eux aussi quelque peu dans l'inconnu. Ils semblent, comme la saison dernière, assez solides défensivement dans un secteur qui n'a pas subi de modifications. En revanche, l'attaque est encore en chantier, après les départs du Turc Mevlut Erding (Hanovre, 1ère div. allemande) pour 3,5 millions d'euros et du Néerlandais Ricky Van Wolfswinkel (Norwich, 1ère div. anglaise, retour de prêt) alors qu'Allan Saint-Maximin est en route pour Monaco pour 5 M EUR. Au rayon des recrues, l'ASSE a jeté son dévolu sur le Lillois Nolan Roux mais devrait également perdre Max-Alain Gradel, en attente de transfert au club anglais de Bornemouth. L'international ivoirien figure dans la liste de 21 joueurs emmenés par l'entraîneur Christophe Galtier mais on peut clairement douter de son engagement après sa belle saison passée (16 buts en L1). L'ASSE sera en outre privée de plusieurs milieux de terrain comme Vincent Pajot, recruté libre à Rennes au mois de juin mais blessé, Fabien Lemoine, pièce-maîtresse de l'équipe stéphanoise, touché à un mollet, et Renaud Cohade, qui n'est pas assez remis d'une opération à un genou en janvier. Composition probable de Saint-Etienne Ruffier - Perrin, Bayal, Pogba - Théophile-Catherine, Clément, Diomandé, Assou-Ekotto - Hamouma, Roux, Gradel

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire