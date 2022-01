Paris (AFP). Calais: un migrant mort dans la nuit, Cazeneuve annonce 120 policiers de plus

Deux unités de forces mobiles, soit 120 fonctionnaires, vont être temporairement affectées à la sécurisation de la frontière à Calais "et notamment du site d'Eurotunnel", a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. "Le groupe Eurotunnel doit également prendre ses responsabilités" pour la sécurisation du site où des migrants tentent chaque nuit, au péril de leur vie, de s'infiltrer en Grande-Bretagne par le tunnel sous la Manche, a déclaré M. Cazeneuve. "C'est bien normal () je le dis avec esprit de responsabilité et sans esprit de polémique", a-t-il ajouté alors que le torchon brûle entre le groupe et le gouvernement "L?État a multiplié par cinq les moyens en forces de l'ordre qu'il consacre à la gestion des la situation à Calais depuis 2012", a déclaré Bernard Cazeneuve lors d'une déclaration place Beauvau. "L?État va renforcer encore les moyens qu'il consacre à la sécurisation de la frontière et notamment du site d'Eurotunnel. Deux unités de forces mobiles soit 120 fonctionnaires vont être temporairement affectés à Calais afin de contribuer à la sécurisation du site", a précisé le ministre. Le site d'Eurotunnel à Calais a été l'objet d'au moins 1.500 tentatives d'intrusions de la part de migrants dans la nuit de mardi à mercredi, et un candidat à l'exil a été retrouvé mort. Il s'agit de la neuvième personne décédée aux environs du site depuis le début du mois de juin.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire