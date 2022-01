Paris (AFP). Eurotunnel dit avoir intercepté 37.000 migrants depuis le début de l'année

Le groupe Eurotunnel a affirmé mercredi avoir intercepté depuis le 1er janvier plus de 37.000 migrants par ses propres moyens et appelé les Etats à une "réaction appropriée", après au moins 1.500 tentatives d'intrusions de migrants effectuées par plusieurs centaines de personnes dans la nuit, et la mort de l'un d'eux. "Eurotunnel a alerté depuis plusieurs mois la Commission intergouvernementale du Tunnel sous la Manche et les pouvoirs publics de l'explosion du nombre de migrants présents dans le Calaisis, et des conséquences, parfois dramatiques, que cela pourrait avoir", souligne l'exploitant du tunnel sous la Manche dans un communiqué, ajoutant que la situation "dépasse ce qu'un concessionnaire peut raisonnablement faire".

