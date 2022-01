New York (AFP). JO-2024: gros coup de frein du maire de Boston à la candidature de sa ville

Le maire de Boston a donné lundi un coup de frein quasi fatal à la candidature de sa ville pour les jeux Olympiques d'été 2024, refusant de signer un document clé en expliquant qu'il s'inquiétait des conséquences pour ses administrés. La décision finale concernant la survie de la candidature de Boston (nord-est) reviendra au Comité olympique des Etats-Unis (USOC), a précisé le maire Marty Walsh dans une conférence de presse. Il refuse de signer un document demandé aux villes hôte, a-t-il expliqué: "C'est un engagement que je ne peux pas prendre sans l'assurance que Boston et ses résidents seront protégés". "Je refuse d'engager la responsabilité de Boston pour des dépassements, et je refuse de signer une garantie qui utilise l'argent des contribuables pour payer pour les jeux Olympiques", a-t-il ajouté. "Si s'engager à signer une garantie aujourd'hui est nécessaire pour avancer, alors Boston ne convoite plus les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques de 2024", a-t-il insisté. Le gouverneur du Massachusetts Charlie Baker devait s'entretenir dans la journée avec les responsables de l'USOC. Le mois dernier, l'USOC avait réaffirmé que Boston était candidate pour les JO d'été 2024, en dépit d'une forte opposition locale. Les villes candidates doivent soumettre avant le 15 septembre leur candidature par lettre au Comité international olympique (CIO), qui annoncera en 2017 à Lima, après l'examen des dossiers de candidature, la ville hôte des JO 2024.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire