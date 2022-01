Kuala Lumpur (AFP). Retrait de Boston: les USA peuvent encore présenter une candidature forte

Après le retrait de la candidature de Boston pour les JO 2024, le Comité international olympique s'est dit mardi "confiant" que les Etats-Unis "feront le bon choix" et qu'ils "pourront présenter une candidature forte" avant le 15 septembre. "Nous sommes confiants dans le fait que les Etats-Unis feront le bon choix et qu'ils pourront présenter une candidature forte d'ici au 15 septembre", date limite du dépôt des candidatures, a réagi le CIO, dont le comité exécutif est réuni depuis mardi matin à Kuala Lumpur. La ville de Boston a renoncé lundi à sa candidature aux jeux Olympiques d'été de 2024, faute d'adhésion de la population, et le Comité olympique des Etats-Unis (USOC) se donne maintenant jusqu'en août pour trouver un éventuel remplaçant, Los Angeles ayant manifesté son intérêt. "L'USOC a dit clairement qu'il souhaitait voir une ville américaine accueillir les jeux Olympiques 2024", a ajouté le CIO dans un communiqué. "Nous en sommes encore à la phase d'invitation et c'est exactement à cela que sert cette phase, à permettre aux Comité nationaux olympiques (CNO) et aux villes d'étudier de possibles candidatures", a encore indiqué le CIO, qui a mis en place cette phase d'invitation et de dialogue avec les villes candidates dans le cadre de l'Agenda 2020. Les Etats-Unis n'ont pas accueilli les Jeux d'été depuis ceux d'Atlanta en 1996 et ceux d'hiver depuis Salt Lake City en 2002. A ce jour, quatre villes restent candidates pour les JO 2024: Budapest, Hambourg, Paris et Rome. L'élection de la ville hôte interviendra à l'été 2017 à Lima. Le comité exécutif du CIO est réuni depuis mardi à Kuala Lumpur avant l'ouverture vendredi de la 128e session et l'élection le même jour de la ville organisatrice des jeux Olympiques d'hiver 2022. Seules deux villes sont en lice: Pékin, qui a organisé les JO d'été 2008, et Almaty, ex-capitale du Kazakhstan.

