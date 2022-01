La Toussuire (France) (AFP). Tour de France: Nibali sauve l'honneur

Le champion d'Italie Vincenzo Nibali (Astana), vainqueur l'année passée, a sauvé l'honneur dans le Tour de France 2015 en gagnant la 19e étape vendredi à La Toussuire. Le Britannique Chris Froome (Sky) a lâché 30 secondes à son dauphin, le Colombien Nairo Quintana. Mais il a préservé son maillot jaune à deux jours de l'arrivée à Paris. Froome précède Quintana de 2 min 38 sec à la veille de la montée à l'Alpe d'Huez, selon un classement général officieux. Le Colombien a attaqué aux 5 kilomètres pour distancer le Britannique pour la première fois dans ce Tour. Il s'est adjugé la deuxième place de l'étape, à 44 secondes de Nibali, à l'altitude de 1.705 mètres. Le Sicilien a signé le premier succès italien depuis le début du Tour. Distancé dans les Pyrénées, il occupait la 8e place du classement, le matin, au départ de Saint-Jean-de-Maurienne. - Rolland en vain - Le Français Pierre Rolland, qui a mené une longue échappée, a été lâché par Nibali sur les premières rampes de la montée finale, à 16 kilomètres de l'arrivée. Froome a été attaqué dès le début de cette étape de 138 kilomètres, dans le col du Chaussy, par l'Espagnol Alberto Contador et surtout Vincenzo Nibali. L'Anglais, isolé, a récupéré brièvement ses équipiers avant le Glandon dans lequel il a été mis à contribution. A l'avant, Rolland s'est dégagé d'un groupe formé au pied de la descente du Chaussy (avec Bardet et Rodriguez notamment). A 4 kilomètres du sommet du Glandon, la seule ascension du jour classée hors catégorie, Froome a été arrêté brièvement par un petit ennui mécanique et Nibali a démarré pour franchir le sommet (Km 83), à 1 min 05 sec de Rolland mais avec 45 secondes d'avance sur le groupe du maillot jaune. Le champion d'Italie a rejoint le Français (vainqueur à La Toussuire en 2012) en haut du col du Mollard pour aborder l'ascension finale avec près de deux minutes d'avance sur le groupe de Froome. Vainqueur de quatre étapes l'année passée (Sheffield, la Planche des Belles Filles, Chamrousse et Hautacam), le Sicilien a enlevé son deuxième succès de la saison, après son titre de champion d'Italie fin juin. Agé de 30 ans, le "Requin de Messine" participe au Tour pour la cinquième fois (3e en 2012, vainqueur en 2014). La principale victime du jour a été le Gallois Geraint Thomas (4e au départ de Saint-Jean-de-Maurienne), le lieutenant de Froome qui a été lâché dès le Glandon.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire