Washington (AFP). Texas: une vidéo montre l'arrestation musclée d'une femme noire morte en prison

Les autorités texanes ont publié mardi des images montrant l'arrestation musclée, par un policier blanc, d'une jeune femme noire dont la mort trois jours après en prison éveille les soupçons. Sandra Bland, une jeune Noire de 28 ans, a été arrêtée le 10 juillet puis placée en détention pour agression d'un représentant des forces de l'ordre. Elle a été retrouvée morte dans sa cellule le 13 juillet. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de son décès, les autorités ayant dans un premier temps indiqué que sa mort s'apparentait à un suicide par pendaison. La diffusion des images de son arrestation par le Department of Public Safety, qui chapeaute la police texane, intervient en pleine polémique sur l'usage excessif de la force par la police aux Etats-Unis et sur les violences commises par des policiers blancs à l'égard des Noirs. "Je pense que quiconque a vu cette vidéo est d'accord avec moi pour dire que Sandra Bland ne méritait pas d'être arrêtée", a réagi Royce West, un élu du Sénat local. Les images de son arrestation proviennent de la caméra embarquée placée sur le véhicule du policer blanc, qui dans un premier temps stoppe la jeune femme, lui reprochant de n'avoir pas mis son clignotant alors qu'elle changeait de voie sur une route. Le ton monte alors entre les deux protagonistes. La jeune femme refuse de sortir de son véhicule et le policier brandit ce qui semble être un pistolet taser, puis extrait de force Mme Bland de sa voiture, avant de la menotter.La suite de la scène se déroule près du véhicule, mais hors du champ de la caméra et on entend des hurlements et insultes de la jeune femme reprochant au policier d'avoir heurter sa tête contre le sol. Le policier accuse, lui, la jeune femme de l'avoir frappé et de s'opposer à l'arrestation. La jeune femmeé était en déplacement au Texas pour un entretien d'embauche. Selon ses proches, elle n'avait jamais montré de tendances suicidaires. Ces funérailles se tiendront samedi dans l'Illinois, Etat d'où elle est originaire, a annoncé leur avocat. Le policier qui apparaît sur les images vidéo a depuis été suspendu. Il a affirmé dans un compte-rendu avoir fait usage de la force après que la jeune femme lui ait donné des coups de coudes et l'ait frappé au mollet droit. Durant la vidéo, on entend également Sandra Bland se plaindre qu'elle souffre d'épilepsie. Une policière arrivée sur les lieux lui répond: "Vous auriez dû penser à cela avant de vous opposer" à l'arrestation.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire