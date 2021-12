Dakar (AFP). L'ex-président tchadien Hissène Habré amené de force au tribunal

L'ex-président tchadien Hissène Habré a été amené de force lundi au tribunal spécial devant le juger au Sénégal pour "crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture", a constaté une journaliste de l'AFP. Hissène Habré, 72 ans, vêtu de blanc et coiffé d'un turban, a été porté dans le box des accusés des Chambres africaines extraordinaires (CAE), au palais de justice de Dakar, par des agents de l'administration pénitentiaire. Il a levé le poing et crié "Allah akbar" (Dieu est grand)!".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire