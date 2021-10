Dakar (AFP). Procès Habré: le procureur réclame la perpétuité pour l'ex-président tchadien

Lors du réquisitoire, qui a duré près de sept heures, quatre membres du parquet se sont relayés, dont le procureur spécial Mbacké Fall, qui a demandé "une condamnation à la hauteur des crimes" dont est reconnu coupable Hissène Habré, qualifié de "véritable chef de service" de l'appareil de répression sous son régime (1982-1990). Ce procès inédit - le premier au monde dans lequel un ancien chef d'Etat est traduit devant une juridiction d'un autre pays pour violations présumées des droits de l'Homme - ajourné depuis le 15 décembre, a repris lundi avec les plaidoiries des parties civiles. Comme depuis l'ouverture du procès le 20 juillet 2015, l'unique accusé, vêtu d'un boubou et d'un turban blancs, le regard caché par des lunettes noires, est resté silencieux et impassible, acclamé par ses partisans au tribunal. Il comparaît devant les Chambres africaines extraordinaires (CAE), juridiction créée en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine (UA), qu'il récuse et devant laquelle il refuse de s'exprimer et de se défendre, une tâche confiée par les CAE à trois avocats commis d'office. Le procureur Mbacké Fall a considéré comme une "circonstance aggravante" le silence de l'accusé pendant tout le procès, y voyant une "lâcheté" envers les victimes, "plus qu'une stratégie de défense". Le Tchadien Souleymane Guengueng, président fondateur de l'Association des victimes de crimes du régime de Hissène Habré (AVCRHH), a exprimé après le réquisitoire "un sentiment de victoire et de joie: enfin, celui qui s'est fait passer pour un Dieu va réfléchir et savoir que ce qu'il a fait est mauvais". En détention depuis le 30 juin 2013 au Sénégal, où il avait trouvé refuge en décembre 1990 après avoir été renversé par l'actuel président tchadien Idriss Deby Itno, Hissène Habré est poursuivi pour "crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture". - 'Machine répressive' - Ces réquisitions "sont un signal fort montrant une intransigeance croissante contre les dirigeants accusés d'abuser de leur pouvoir pour commettre de graves crimes", s'est aussitôt félicité Reed Brody, cheville ouvrière de cette procédure au sein de l'ONG Human Rights Watch (HRW), à laquelle le procureur a d'ailleurs rendu hommage. "Hissène Habré est poursuivi pour les atrocités les plus graves et odieuses", y compris pour avoir lui-même commis des viols", a souligné Reed Brody. Mais pour Me François Serres, un des avocats embauchés par M. Habré qui leur a interdit de participer au procès, "aujourd'hui, à Dakar, le président Deby, par mandataire interposé, c'est-à-dire par la voix du procureur général des CAE, a requis l'élimination politique et juridique du président Habré". "Ce procureur et ces juges sont un peloton d'exécution, en charge d'exécuter le président Habré", a-t-il ajouté. Après le réquisitoire du parquet, suivront jeudi et vendredi les plaidoiries des trois avocats de la défense commis d'office, qui ont déjà annoncé leur intention de réclamer l'acquittement. "La machine répressive s'est mise en marche sous la haute direction de Hissène Habré qui en était le véritable chef de service", avait auparavant affirmé le procureur, qualifiant la Direction de la documentation et de la sécurité (DDS, police politique du régime) d'"oeil et oreille du président". "Hissène Habré a créé ses propres prisons, des prisons secrètes qui n'ont rien à voir avec le système carcéral officiel. C'est dans ces mouroirs que les violations des droits de l'Homme ont été les plus massives", a poursuivi M. Fall, dénonçant des "centres, pas de détention, mais de concentration". La répression sous son régime a fait au moins 40.000 morts, selon les estimations d'une commission d'enquête tchadienne. Après la fin des plaidoiries vendredi, les audiences seront suspendues pour le délibéré, le verdict étant attendu fin mai. Hissène Habré encourt jusqu'aux travaux forcés à perpétuité. En cas de condamnation, dont il pourra faire appel, l'accusé pourra purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'UA.

