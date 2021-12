Zurich (AFP). Fifa: ouverture du comité exécutif qui doit décider de la date du congrès électif

Joseph Blatter, président démissionnaire de la Fifa, en pleine tourmente judiciaire, a ouvert lundi matin à Zurich le comité exécutif extraordinaire au cours duquel sera décidée la date du congrès extraordinaire qui doit élire un nouveau président. Ce congrès extraordinaire électif doit se tenir à Zurich entre décembre et février prochain. Le comité exécutif, gouvernement de la Fifa de quelque 25 membres, dont le vice-président de la Fifa et président de l'UEFA Michel Platini, a débuté "comme prévu à 10h00 locales", a indiqué la Fifa. Au cours de cette réunion le lancement de réformes, indispensables pour retrouver la crédibilité de l'institution, pourrait également être annoncé. Début juin, quelques jours après sa réélection pour un 5e mandat, M. Blatter avait annoncé qu'il restait en poste jusqu'à la tenue d'un congrès extraordinaire au cours duquel un nouveau président serait élu. En poste depuis 1998 et confronté au pire scandale de corruption de l'histoire de la Fifa, M. Blatter avait ajouté qu'il souhaitait, d'ici le congrès électif, lancer une série de réformes. Pour succéder à M. Blatter, le Brésilien Zico s'est déjà déclaré. Le Prince Ali, seul adversaire de Blatter début juin, a indiqué qu'il était "disponible" et d'autres pourraient se déclarer, comme Michel Platini. A l'issue du comité exécutif, le Suisse de 79 ans qui n'est plus apparu en public depuis le déclenchement de ce nouveau "Fifagate", se trouvera sous le feu des questions lors d'une périlleuse conférence de presse prévue à 14h00, où il doit être accompagné de son secrétaire général, le Français Jérôme Valcke, lui aussi mis en cause. Ce comité exécutif intervient alors que Jeffrey Webb, ancien vice-président de la Fifa, extradé vers les Etats-Unis, a plaidé samedi non coupable des accusations de corruption et a été remis en liberté contre une caution de 10 millions de dollars et assigné à résidence. M. Webb faisait partie des sept dirigeants ou ancien dirigeants de la Fifa arrêtés à Zurich fin mai, avant l'ouverture du congrès de la Fifa.

