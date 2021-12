Johannesburg (AFP). Surf, requin et caméras, un drame évité en Afrique du Sud

Un surfeur australien a vécu dimanche en Afrique du Sud un scénario digne des "Dents de la mer": il a réussi à se sortir indemne d'une attaque de requin, lors d'une compétition retransmise en direct à la télévision. Mick Fanning n'en revient toujours pas. Le triple champion du monde attendait patiemment la vague durant les premières minutes de cette finale, lorsqu'un requin a surgi derrière lui. "Il est venu et s'est retrouvé coincé dans le +leash+ de ma planche", a-t-il déclaré à la télévision après l'attaque. "Je donnais des coups de pied et criais. J'ai juste vu une nageoire. Je n'ai pas vu ses dents. J'attendais qu'il vienne me mordre quand je nageais. Je lui ai mis un coup dans le dos", a décrit le champion, surnommé "White Ligthning". Sur la vidéo, Fanning apparaît assis sur sa planche lorsqu'un aileron se dirige vers lui, lors d'une compétition internationale à Jeffreys Bay, célèbre spot de surf dans la province du Cap oriental (sud) près de Port Elizabeth. Le surfeur âgé de 34 ans se débat mais le requin parvient à le faire tomber dans l'eau. Mick Fanning "attendait la vague et alors qu'il scrutait l'horizon, tout à coup, un aileron est apparu derrière lui", a relaté Calvin Bradley du magazine de surf ZigZag. "Notre coeur s'est arrêté de battre parce que l'on savait exactement ce qui allait arriver () Il a disparu derrière les vagues et on s'attendait au pire", poursuit le journaliste, estimant qu'il "semble s'en être sorti en donnant des coups de pied et de poing". "Il était très secoué", a estimé M. Bradley, présent sur la plage au moment de l'attaque. L'encadrement, sur un scooter des mers, est venu secourir le surfeur ainsi que son compatriote Julian Wilson. Mick Fanning a déclaré n'avoir eu que le cordon le reliant à sa planche de sectionné. "Fanning est physiquement indemne", a confirmé la Ligue mondiale de surf (WSL), précisant que deux requins seraient impliqués dans l'attaque. Le commissaire de la WSL, Kieren Perrow, a tenu à saluer dans un communiqué "l'attitude héroïque" de Fanning et "la réaction rapide" des secours. - Spectateurs sous le choc - Face à une telle attaque, la WSL a préféré ne prendre aucun risque et a annulé le J-Bay Open, une des manches du Championnat mondial de surf. Le porte-parole de l'Institut national de sauvetage en mer (NSRI), Craig Lambinon, a d'ailleurs mis en garde baigneurs et surfeurs de cette zone. Il a également souligné le caractère exceptionnel de cette attaque devant des caméras de télévision. "Nous pensons que c'est probablement la première fois qu'un tel incident a été filmé lors d'une compétition", a-t-il déclaré à la télévision ENCA. Les spectateurs qui assistaient à cette finale étaient sous le choc. "Nous étions tous en train de regarder quand tout à coup, on a vu un aileron, on savait que c'était un requin", a raconté Kaylee Smit au site internet News24. "Je croyais que ce gars allait mourir devant nous tous, c'était tellement intense", a lancé cette spectatrice. "C'était surréaliste. Toute la foule s'est levée dans un silence total et alors le commentateur a crié () pour que les gens sortent de l'eau, se remémore-t-elle. Je suis encore sous le choc, j'en tremble."

