Rodez (AFP). Tour de France: départ de la 14e étape donné en direction de Mende

175 coureurs ont pris le départ de la 14e étape du Tour de France samedi à 12h48 (10h48GMT) à Rodez, sous un ciel menaçant, pour 178,5 km de course en direction de Mende. L'arrivée est prévue vers 17h17 (prévision à 43 km/h de moyenne), sous les yeux du Président de la République François Hollande qui sera présent sur la ligne. Le Britannique Chris Froome occupe toujours la tête du classement général devant l'Américain Tejay Van Garderen et le Colombien Nairo Quintana. Victime d'une lourde chute vendredi, le Français Jean-Christophe Péraud, est bel et bien au départ malgré de nombreuses blessures (coudes, hanches, doigts,). Le parcours de 178,5 kilomètres, à partir de Rodez, fait la part belle aux beautés touristiques de l'Aveyron et de la Lozère. Après le viaduc de Millau vu d'en bas par le peloton, la course visite les spectaculaires gorges du Tarn et grimpe sur le causse par la côte de Sauveterre (Km 146), classée en deuxième catégorie. La côte de Chabrits précède ensuite la montée d'arrivée, la côte de la Croix-Neuve également appelée montée Laurent Jalabert en hommage au succès du Tarnais le 14 juillet 1995. L'ascension, très pentue (3 km à 10,1 %), est prolongée par 1500 mètres sur le plateau de l'aérodrome de Mende. La préfecture (13.000 habitants) du département le moins peuplé de France a accueilli le Tour à trois reprises, la dernière fois en 2010 quand le grimpeur espagnol Joaquim Rodriguez avait devancé Alberto Contador.

