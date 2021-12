Agressions et vols avec violences à Caen : 6 personnes en garde à vue

Une première affaire de vol avec violences ce vendredi soir à 23h à la sortie d’un fast-food dans le centre de Caen. 4 individus âgés de 17 à 21 ans ont détroussé un jeune de sa carte bancaire et de son smartphone dernier cri. La Bac, Brigade Anti-Criminalité, qui était en patrouille à proximité a interpellé 3 des 4 jeunes, l'un était en possession de la carte bancaire de la victime, un autre caché entre deux voiture tentait de se débarrasser du téléphone. Originaires de Caen et Bretteville-sur-Odon, ils ont été placés en garde à vue. Le 4ème est actuellement recherché .

Plus tard, à 06h15 ce samedi matin rue de l’Engannerie, 3 hommes âgés de 28, 29 et 30 ans originaires d'Armainvilliers en Seinte-et-Marne, ont été interpllés après avoir agressé violement et physiquement un homme âgé de 30 ans. Une agression sans mobile, gratuite. Les 3 agresseurs ont été placés en garde à vue au commissariat dans l'attente de leur audition.