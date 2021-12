Sortir l'été : lundi 20 juillet

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Nos Futurs» avec Pierre Rochefort et Pio Marmaï. Deux amis d'enfance se retrouvent alors qu'ils se sont perdus de vue depuis le lycée. C'est ce lundi à 20h20 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Passez votre week-end à Barneville-Carteret pour y découvrir un nouveau rendez-vous dédié aux sports de glisse et aux cerfs volants avec Tendance Ouest. Découvrez le premier BarnevilleCarteret Gliss' Festival. Retrouvez également toute l'équipe de Maunakéa avec initiations au skimboard et à d'autres disciplines nautiques. Plus d'infos sur Barneville-Carteret



Samedi, le Parc Naturel Régional du Perche organise le Festival Bulles de Mômes. Au programme, des jeux et des concerts gratuits pour les enfants de tout âge. Rendez-vous, ce samedi, à la Maison du Parc dés 14h.