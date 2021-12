Paris (AFP). Ligue des champions: Monaco hérite des Young Boys Berne au 3e tour préliminaire

Le hasard a été clément pour l'AS Monaco, qui entrera en lice au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions contre les Young Boys Berne de l'ex-Parisien Guillaume Hoarau, selon le tirage au sort effectué vendredi à Nyon au siège de l'UEFA. Quart-de-finaliste surprise de la précédente édition, l'ASM avait l'avantage d'être tête de série pour ce tirage, mais pouvait craindre de tomber sur Fenerbahçe, ses nouvelles stars (Van Persie, Nani) et son bouillant public. C'est finalement le Shakhtar Donetsk, 8e de finaliste la saison passée, qui a hérité du "Fener" pour ce qui constitue le choc de ce 3e tour. Dans cette "voie de la Ligue" qui concerne les clubs non champions, le Sparta Prague, le Rapid Vienne et le Panathinaïkos, étaient les trois autres possibles adversaires monégasques à ce stade de la compétition, où désormais depuis trois saisons le 3e de Ligue 1 entame sa campagne de C1. Et pour la 3e saison consécutive, une confrontation franco-suisse aura lieu (match aller à Berne le 28 ou 29 juillet, match retour en Principauté le 4 ou 5 août)! En 2013, Lyon avait passé ce tour aux dépens du Grasshopper Zurich et l'an dernier, c'est Lille qui avait à son tour sorti ce même adversaire. Mais les deux clubs français avaient ensuite chuté en barrages, respectivement face à la Real Sociedad et Porto et avaient été reversés en barrages d'Europa League. Un destin qui attend Monaco en cas d'élimination face au club de la capitale suisse. Si en revanche Monaco se qualifie, il ne bénéficiera plus cette fois de sa protection de tête de série et un tout autre adversaire l'attendra en barrages (18-19 et 25-26 août), dernier obstacle avant la phase de groupes où sont déjà qualifiés le Paris SG et Lyon. - Un adversaire méconnu - Ce seront l'ogre Manchester United, les rompus à la C1 Valence et Leverkusen qui se profileront, ainsi que les deux autres meilleurs coefficients UEFA issus de ce 3e tour, possiblement le Shakhtar Donetsk et l'Ajax Amsterdam, voire le Sporting Portugal. Mais avant cela, il va falloir à la jeune équipe monégasque, récemment renforcée par le prêt par l'AC Milan de l'attaquant italien Stephan El Shaarawy, montrer le même sérieux approprié à la Coupe d'Europe que lors du précédent exercice où elle s'est souvent transcendée pour s'offrir un superbe parcours. Les hommes de Leonardo Jardim sont d'abord sortis en tête d'un groupe équilibré (Leverkusen, Zenit Saint-Pétersbourg, Benfica), puis ils ont éliminé Arsenal en 8e de finale, avant de chuter en quarts, la tête haute, face à la Juventus future finaliste de l'épreuve. Hormis la présence dans leurs rangs de Hoarau, peu de joueurs connus se détachent des Young Boys sinon l'expérimenté défenseur international suisse Steve Von Bergen et l'ailier international serbe Miralem Sulejmani. Tant est si bien que pour l'ASM, certes dépouillée par les départs de Geoffrey Kondogbia (Inter Milan) et Yannick Ferreira Carrasco (Atletico Madrid), le club bernois, qui a fini 2e du championnat suisse et a été éliminé en 16e de finale de l'Europa League par Everton la saison passée, paraît largement à sa portée.

