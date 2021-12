Plateau de Beille (France) (AFP). Tour de France: Rodriguez vainqueur sous l'orage

L'Espagnol Joaquim Rodriguez (Katusha) a remporté sous l'orage la 12e étape du Tour de France, la troisième et dernière dans le massif des Pyrénées, jeudi, au Plateau de Beille (Ariège). Le Britannique Chris Froome (Sky) a été attaqué par ses adversaires mais n'a rien cédé. Il a conservé son maillot jaune à la sortie des Pyrénées. Les coureurs du Tour ont essuyé une chute brutale de températures en passant de la fournaise, 38 degrés en début de parcours, à un violent orage, pluie et grêle, dans les 40 derniers kilomètres. Pour le gain de l'étape, Rodriguez a précédé de plus d'une minute le Danois Jakob Fuglsang. Le Français Romain Bardet, malade les deux jours précédents, a pris la troisième place. Rodriguez, 36 ans, s'est imposé pour la deuxième fois depuis le départ d'Utrecht (Pays-Bas), après son succès dans la 3e étape au mur de Huy (Belgique). Dans cette étape de 195 kilomètres, une échappée, lancée après le sprint intermédiaire dans la première heure, a ouvert la course. De ce groupe de 22 coureurs se sont extraits à 76 kilomètres de l'arrivée le champion du monde, le Polonais Michal Kwiatkowski et le Belge Sep Vanmarcke, chassés par un petit groupe (Bardet, Chérel, Fuglsang, G. Izagirre, Meintjes, Rodriguez, Sicard). Le duo s'est présenté au pied de la montée finale avec 1 min 45 sec sur les poursuivants et plus de 11 minutes sur le peloton principal. Kwiatkowski a distancé Vanmarcke mais a été rejoint et débordé par Rodriguez à 7,5 kilomètres de la ligne. Tour à tour, l'Espagnol Alberto Contador, l'Italien Vincenzo Nibali et le Colombien Nairo Quintana ont accéléré dans la longue ascension vers Beille. Sans pouvoir creuser d'écart sur Froome, bien abrité dans la roue de son coéquipier gallois Geraint Thomas. Froome a même tenté un démarrage, neutralisé par Quintana. Tous deux ont terminé ensemble, dans un petit groupe, à près de 7 minutes du vainqueur du jour, à l'issue de cette dure étape rendue encore plus éprouvante par la météo. "Purito", le surnom de Rodriguez, participe au Tour pour la quatrième fois. En 2010, il avait gagné l'étape de Mende avant de prendre la troisième place sur le podium final trois ans plus tard. Le Catalan, qui occupait la 19e place du classement général (à 20 min 42 sec de Froome) au départ de Lannemezan, ne représentait pas un danger pour le maillot jaune.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire