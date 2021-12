Berre-l'Étang (France) (AFP). Bouches-du-Rhône: explosions et incendie inexpliqués sur un site pétrochimique

Deux explosions ont eu lieu tôt mardi matin sur le site pétrochimique LyondellBasell à Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône), pour des raisons encore indéterminées, provoquant un incendie spectaculaire qui n'a fait aucun blessé. Vers 3H00 du matin, deux explosions ont retenti sur ce site proche de l'étang de Berre et de l'aéroport de Marseille-Marignane, a-t-on appris de source proche de l'enquête : "deux cuves, distantes de 500 mètres l'une de l'autre et remplies de produits chimiques, sont touchées", a-t-on expliqué. "Aucun blessé n'est à déplorer", a précisé la préfecture des Bouches-du-Rhône, tandis que LyondellBasell annonce une "enquête approfondie" sur les causes du sinistres qui "restent à déterminer". A l'approche de ce site classé Sévéso, on voit une cuve en feu dont se dégage un épais panache de fumée visible à plusieurs kilomètres, ont constaté des journalistes de l'AFP, distinguant quelques flammes et une grande lance à eau. La sortie "Rognac" de l'autoroute A7 est par ailleurs fermée et des barrages de police et de gendarmerie -- les gendarmes portant des masque à gaz autour du cou -- empêchent l'accès au site, ont-ils observé. Le site, qui s'étend sur près de mille hectares au bord de l'étang de Berre, emploie environ 1.000 personnes et de nombreux sous-traitants. Il comprend un vapocraqueur et des unités de polypropylène et de polyéthylène de taille mondiale. Les unités de polyoléfines produisent du polypropylène et du polyéthylène ayant dans un grand nombre d'applications domestiques et industrielles. Il compte également des unités chimiques et des installations logistiques telles que des équipements portuaires, pipelines, terminaux de stockage et de distribution. L'incendie s'est déclaré "dans 2 bacs de stockage", détaille la préfecture dans un communiqué, précisant que les pompiers du site ont été renforcés par un dispositif "d'une centaine de pompiers et une vingtaine de véhicules spécialisés" du Codis 13. "Ces bacs contiennent des hydrocarbures de type essence", a ajouté LyondellBasell, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 44 milliards de dollars en 2013 et compte plus de 13.000 employés à travers le monde. - "un feu a été éteint" - "Un feu a été éteint", a précisé à l'AFP un responsable de la cellule communication de crise du groupe : "un autre bac brûle mais il est en train d'être éteint". "Aucune personne n'est impliquée dans ce sinistre" qui n'est "pas toxique", a ajouté le responsable industriel, qui dénombre "entre 50 et 70 pompiers sur place". "Le premier bac, contenant de l?essence, est actuellement en voie d?extinction. Le second bac, contenant du naphta, est en phase de temporisation avec une projection de mousse pour étouffer le feu", a confirmé la préfecture. Par ailleurs, un "barrage préventif" a été installé sur l'étang de Berre proche du site, pour prévenir toute pollution notamment par les "eaux d?extinction". Un "panache de fumée (se dirige) vers les communes alentour", indique encore la préfecture, mais "à ce stade aucun impact sur la circulation aérienne n'est à déplorer". Le site industriel, qui appartient depuis 2008 au groupe Lyondellbasell, immatriculé aux Pays-Bas et coté à Wall Street, n'a jamais connu d'autres incendies, selon le responsable interrogé.

