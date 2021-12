Berre-l'Étang (France) (AFP). Un incendie sur un site pétrochimique dans les Bouches-du-Rhône, pas de blessé

Un incendie, qui n'a pour l'heure fait aucun blessé, est en cours mardi matin sur le site pétrochimique LyondellBasell à Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône), a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Vers 3H00 du matin, deux explosions ont retenti sur ce site situé près de l'étang de Berre et de l'aéroport de Marseille-Marignane. "Deux cuves, distantes de 500 m l'une de l'autre et remplies de produits chimiques, sont touchées", a expliqué une source proche de l'enquête. A l'approche du site, on distingue une cuve en feu dont se dégage un épais panache de fumée visible à plusieurs kilomètres, ont constaté des journalistes de l'AFP. "Aucun blessé n'est à déplorer", selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. L'incendie s'est déclaré "sur le site pétrochimique de LyondellBasell à Berre l?Etang dans 2 bacs de stockage", indique la préfecture dans un communiqué, précisant que les pompiers du site ont été renforcés par un dispositif "d'une centaine de pompiers et une vingtaine de véhicules spécialisés" du Codis 13. "Le premier bac, contenant de l?essence, est actuellement en voie d?extinction. Le second bac, contenant du naphta, est en phase de temporisation avec une projection de mousse pour étouffer le feu", a détaillé la préfecture. Par ailleurs, un "barrage préventif" a été installé sur l'étang de Berre proche du site, pour prévenir toute pollution notamment pas les "eaux d?extinction". Un "panache de fumée (se dirige) vers les communes alentour", indique encore la préfecture, sans préciser la toxicité éventuelle de ces émanations. "A ce stade aucun impact sur la circulation aérienne n'est à déplorer", a précisé la préfecture.

