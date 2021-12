Saragosse (Espagne) (AFP). Espagne: 8 personnes âgées meurent dans l'incendie d'une maison de retraite

Huit personnes âgées ont péri dans la nuit de samedi à dimanche dans l'incendie de leur maison de retraite, non loin de Saragosse, dans le nord de l'Espagne, a-t-on appris auprès du gouvernement régional. "Il y a huit morts et onze blessés, dont deux graves, victimes d?inhalation de fumées", a déclaré à l'AFP un porte-parole du gouvernement de la région d'Aragon, où se trouve Saragosse, précisant que l'origine du sinistre était inconnue. Le sinistre s'est produit en début de nuit dans la maison de retraite privée hébergeant au moment des faits 19 personnes âgées et une soignante, qui figure parmi les blessés, admis dans différents hôpitaux de Saragosse. La région de Saragosse souffre depuis plus d'une semaine d'une canicule particulièrement dure, ayant entraîné le plus important incendie en Espagne depuis 2012. Entre le 3 et le 7 juillet cet incendie a calciné près de 14.000 hectares de végétation près de Cinco Villas, non loin de Saragosse. En Andalousie (sud), une autre personne âgée, un homme de 82 ans, est décédée à Séville en liaison avec la canicule, après "une exposition prolongée à de hautes températures", a annoncé le département de santé de la région samedi soir. La maison de retraite se trouve à la limite entre la localité de Saragosse et Cuarte de Huerva. Le maire de Cuarte, Jesus Perez, a indiqué à l'AFP que l'incendie s'était déclaré vers minuit. Il semble que les victimes aient essentiellement péri des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone, a-t-il précisé. "Le bâtiment semble peu détérioré de l'extérieur". Selon les autorités régionales sur les onze blessés, neuf devraient pouvoir quitter l'hôpital dès dimanche. Le chef du gouvernement Mariano Rajoy a évoqué le drame sur son compte Twitter, présentant ses condoléances aux victimes.

