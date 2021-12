Madrid (AFP). Espagne: 8 personnes meurent dans l'incendie d'une maison de retraite

Huit personnes âgées ont péri dans la nuit de samedi à dimanche dans l'incendie de leur maison de retraite de Cuarte de Huerva, non loin de Saragosse, dans le nord de l'Espagne, a-t-on appris auprès du gouvernement régional. "Il y a huit morts et onze blessés, dont deux graves, touchés par l?inhalation de fumées", a déclaré à l'AFP un porte-parole du gouvernement de la région d'Aragon, où se trouve Saragosse, précisant que l'origine du sinistre était inconnue. L'incendie s'est produit en début de nuit dans la maison de retraite privée hébergeant au moment des faits 19 personnes âgées et une soignante, qui figure parmi les blessés, admis dans différents hôpitaux de Saragosse, très proche de Cuarte. Selon Jesus Perez, le maire de la localité, il "n'y a presque pas eu d'incendie, (mais) essentiellement un dégagement de fumée". La région de Saragosse souffre depuis plus d'une semaine d'une canicule particulièrement dure, ayant entraîné le plus important incendie en Espagne depuis 2012. Entre le 3 et le 7 juillet cet incendie a calciné près de 14.000 hectares de végétation près de Cinco Villas, non loin de Saragosse.

