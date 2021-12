Mexico (AFP). Mexique: évasion de prison du baron de la drogue Joaquin El Chapo Guzman

Le baron mexicain de la drogue Joaquin "El Chapo" Guzman est parvenu à s'échapper d'une prison de haute sécurité pour la deuxième fois en 14 ans, ont annoncé les autorités dimanche, un coup dur pour le président Pena Nieto. Guzman a été aperçu pour la dernière fois samedi soir près de la salle de douche de la prison d'Altiplano, à 90 kilomètres à l'ouest de la capitale, avant de disparaître, a indiqué la Commission nationale de sécurité dans un communiqué. "Après avoir constaté qu'il ne réapparaissait pas", une alarme a été lancée et "son évasion a été confirmée", précise le communiqué. "Des recherches ont été lancées dans la zone pour le retrouver ainsi que sur les routes des Etats voisins". Les vols depuis l'aéroport voisin de Toluca ont par ailleurs été suspendus. La commission n'a pas fourni pour le moment plus de détails sur les circonstances de l'évasion mais doit tenir une conférence de presse dans la matinée. Les principaux chefs de cartels sont incarcérés dans la prison de haute-sécurité d'Altiplano. "El Chapo", diminutif de "chaparro" ("courtaud"), allusion à son 1,64 mètre, s'était déjà évadé d'une prison de haute sécurité en 2001 caché dans un panier de linge sale. Après 13 ans de traque, des militaires étaient parvenus à le capturer en février 2014 lors d'un raid nocturne dans la station balnéaire de Mazatlan, dans l'Etat de Sinaola. Guzman, 58 ans, était considéré comme le baron de la drogue le plus recherché au monde, à la tête du puissant cartel de Sinaola. Sa tête avait été mise à prix 5 millions de dollars par les Etats-Unis et plus de 2,2 millions par le Mexique. Cette deuxième évasion est un coup dur pour le président Pena Nieto en route actuellement vers la France où il doit effectuer une visite d'Etat de quatre jours à partir de lundi. Son gouvernement s'était engagé à arrêter ce baron de la drogue, puissant et craint. Après son arrestation, les autorités avaient exhibé devant les caméras ce petit homme moustachu, en chemise blanche, entouré de deux soldats de la Marine mexicaine. Il apparaissait régulièrement sur la liste des hommes les plus riches de la planète publié par le magazine Forbes, jusqu'à ce que la publication annonce qu'il lui était impossible d'estimer les biens du narcotrafiquant. Le cartel de Sinaloa a mené une guerre sanglante contre les forces armées et contre les cartels rivaux, dont le cartel des Zetas. Plus de 80.000 personnes ont été tuées dans les violences liées au trafic de drogue depuis 2006 au Mexique.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire