Mexico (AFP). Le gouvernement mexicain diffuse une vidéo de l'évasion du baron de la drogue El Chapo

Le gouvernement mexicain a diffusé mardi soir une vidéo montrant le baron de la drogue Joaquin "El Chapo" Guzman s'évadant de sa cellule de la prison de haute sécurité d'Altiplano. L'image de la caméra de surveillance montre Guzman, en tenue de prisonnier, faisant des allées et venues entre les sanitaires et son lit, avant de s'accroupir derrière le muret séparant la douche du reste de sa cellule et disparaître. Le trou creusé dans le sol de la douche, dans lequel il se glisse à 20h52 samedi soir, n'est pas visible à l'écran. Une autre caméra filmait les agissements de "El Chapo", 58 ans, depuis le couloir mais la cellule comportait deux angles mort afin de protéger l'intimité du détenu. Les autorités n'ont pas précisé le temps qu'il a fallu aux gardiens pour donner l'alerte. Cette deuxième évasion en 14 ans du puissant narcotrafiquant a porté un coup très dur au gouvernement d'Enrique Pena Nieto qui avait obtenu des succès notables contre les cartels de la drogue depuis son élection. Après l'arrestation du chef du cartel de Sinaloa en février 2014, le président mexicain avait affirmé qu'une nouvelle évasion de Guzman serait "impardonnable". - "Comportement normal" - Les recherches se poursuivaient mercredi matin dans plusieurs Etats du pays pour retrouver le fugitif. Les autorités ont par ailleurs prolongé la garde à vue de 22 personnes travaillant dans cette prison de haute sécurité, située à 90 kilomètres de Mexico, afin de déterminer si elles avaient pu aider le narcotrafiquant à s'échapper. Douze autres employés ont été relâchés. La vidéo diffusée par le gouvernement mexicain montre d'abord "El Chapo" semblant uriner dans des toilettes à la turque, séparées de la douche par un muret, puis rejoindre son lit. Il retourne ensuite vers la douche, avant de revenir vers son lit, puis de nouveau se dirige vers la douche où, bien qu'habillé, il s'accroupit une première fois derrière le muret. Guzman s'asseoit ensuite sur son matelas, change de chaussures puis revient une dernière fois vers la douche où il s'accroupit de nouveau et disparaît pour ne plus réapparaître. Une serviette posée sur le muret tombe derrière lui. Le responsable de la commission de sécurité nationale Monte Alejandro Rubido a estimé que le comportement de "El Chapo", juste avant sa fuite, n'avait rien d'anormal. "C'est un comportement normal pour des prisonniers qui restent longuement dans un espace confiné", a indiqué Rubido. Le gouvernement a également diffusé une vidéo de l'intérieur du tunnel où l'on distingue un système de rail sur lequel est fixé une moto équipée d'un bac en métal servant à transporter du matériel. Les lampes éclairant ce tunnel, long de 1,5 kilomètre, ont été brisées par le fugitif et ses complices durant leur fuite pour compliquer la tâche de leurs poursuivants, a souligné Rubido. On distingue aussi dans le tunnel des bouteilles d'oxygène et du matériel de construction. Sur d'autres images, filmées par une chaîne de télévision mexicaine, on aperçoit également un imposant générateur. Dès que l'évasion a été constatée par les gardiens, l'alerte rouge a été déclenchée, interdisant les déplacements dans la prison, a indiqué Rubido. Environ 700 soldats ont été déployés le long de l'autoroute qui se trouve à proximité. L'aéroport de Toluca a été fermé et les vols suspendus.

