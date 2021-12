Lyon (AFP). Départ en vacances: fortes perturbations sur les routes, 300 km de bouchons

Ce samedi se télescopent les premiers grands départs en vacances et le week-end prolongé du 14 juillet. Résultat: la pagaille sur les routes du sud depuis le début de matinée avec un pic attendu vers 12H30. A 10H30, le Centre national d'information routière (Cnir) comptabilisait 295 kilomètres de bouchons cumulés en France, soit plus que l'an dernier à la même heure (215 km). Des difficultés qui équivalent à une liaison Lyon-Aix-en-Provence complètement embouteillée. La journée est classée rouge par Bison Futé et même noire dans la Vallée du Rhône. En région parisienne, les premiers ralentissements ont commencé très tôt (5H30) comparé à l'an dernier et, en milieu de matinée, le Cnir dénombrait 65 kilomètres de bouchons. En province, il y avait à la même heure 230 kilomètres d'embouteillages et comme prévu les principales difficultés se concentraient sur l'A7 en direction de la Méditerranée. Le temps de parcours entre Lyon et Orange était de 2H30, contre 1H40 en temps normal. "Le principal ralentissement est à Bourg-les-Valence (Drôme) avec un trafic en accordéon sur 50 kilomètres", détaille le Cnir à l'AFP. D'ailleurs, sur l'autoroute du soleil, la vitesse était par endroit abaissée de 130 km/h à 110 ou 90 km/h afin de réguler le trafic. A la frontière vers l'Italie, les automobilistes devront comme d'habitude s'armer de patience pour franchir le Tunnel du Mont-Blanc: à 10H30 il y a avait déjà 2H15 d'attente. Les conducteurs devront par ailleurs faire face à une chaleur écrasante, le thermomètre étant attendu largement au-dessus de 30 degrés dans le sud-est. Vers l'Espagne quelques ralentissements sont également à déplorer mais de moindres ampleurs. Ainsi sur l'A10, 18 kilomètres de ralentissement se font sentir au sud de Tours. Mieux valait donc partir dimanche car la journée est classée verte au niveau national, et orange en Ile-de-France. En ce jour de grands départs en vacances, de très nombreux voyageurs sont également attendus dans les gares et aéroports. Vendredi, beaucoup de vacanciers avaient déjà pris la route, avec 678 kilomètres de bouchons cumulés au plus fort de la journée vers 18H00.

