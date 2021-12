Fougères (France) (AFP). Tour de France: Cavendish gagne le sprint

Le Britannique Mark Cavendish (Etixx) a remporté la 7e étape du Tour de France, vendredi, à Fougères, son 26e succès dans le Tour. Son compatriote Chris Froome (Sky) a endossé le maillot jaune abandonné par l'Allemand Tony Martin après sa chute du Havre. Aucun maillot jaune ne figurait dans le peloton durant cette étape. Cavendish a devancé au sprint l'Allemand Andre Greipel, vainqueur des deux sprints disputés depuis le départ, et le Slovaque Peter Sagan. L'Allemand John Degenkolb a pris la 4e place devant le Norvégien Alexander Kristoff et le Français Arnaud Démare, tous des spécialistes de niveau mondial. Dans cette étape de 190,5 kilomètres qui traversait la Normandie par une chaleur estivale, cinq coureurs (Teklehaimanot, Durasek, Maté, Delaplace, B. Feillu) ont ouvert la course dès le 1er kilomètre. Mais l'échappée a été muselée à distance par le peloton qui lui a laissé un avantage inférieur à quatre minutes. L'écart a été réduit ensuite sous l'impulsion de deux coureurs, le Polonais Michal Golas pour l'équipe Etixx, le Belge Thomas De Gendt pour Lotto. La jonction a été opérée à 11 kilomètres de l'arrivée. Avant le départ donné à Livarot, Froome a fait savoir qu'il ne voulait pas porter le maillot jaune durant la journée, "par respect" pour Tony (Martin). "Ce n'est pas une bonne façon de récupérer le maillot jaune de profiter des ennuis des autres. Tony a terminé l'étape. En tant que deuxième du classement général, je n'ai donc pas à le porter", a déclaré le Britannique en ajoutant que ce n'était pas pour refuser le poids de la course: "Dans ce type d'étapes, la pression est sur les sprinteurs, c'est à leurs équipes de contrôler la course." Dans le sprint mené par les coéquipiers de Kristoff, Cavendish a attendu sur le léger faux-plat montant pour déborder nettement Greipel. Le Britannique a renoué avec le succès dans le Tour, deux ans après sa dernière victoire à Saint-Amand-Montrond. L'année passée, il avait dû abandonner sur chute dès la première étape. Le "Manmax", qui est âgé de 30 ans, a porté son bilan de la saison à 14 victoires. "Cav" participe pour la 9e fois au Tour. Au classement général provisoire, Froome précède de 5 secondes Sagan qui s'est rapproché au bénéfice des bonifications accordées aux arrivées.

