Sortir l'été : lundi 13 juillet

La Fête de l'agriculture se déroule demain à l'écomusée du Perche de St-Syr-la-Rosière. De nombreuses animations seront proposées sur place. Il y aura aussi des spectacles, des ateliers cuisson du pain au four, confection de paniers et constructions d'épouvantails. Rendez-vous ce mardi de 10h30 à 18h. L'entrée est à 7€ pour les adultes, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.

Vendredi et tout ce week-end, c'est le 20ème rassemblement «The Castle Bike Show» à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Au programme : des concerts avec Riff Raff et le Tribute to AC/DC, des jeux, un feu d'artifice démo de country, défilé de mode ou encore un run. C'est 5€ la journée, 15€ le week-end camping compris et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Tous les vendredis, du 17 juillet au 21 août, de 17h30 à 23h, la ville de Caen vous invite aux marchés nocturnes de l'artisanat. Rendez-vous sur la promenade du Quai Vendeuvre le long du port de plaisance. Entre tradition, savoir-faire, création et gastronomie locale, découvrez les talents d’une cinquantaine d’artisans. Plus d'infos sur Caen