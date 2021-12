Fougères (France) (AFP). Tour de France: deux semaines de repos pour Tony Martin

L'Allemand Tony Martin, qui a dû abandonner le Tour de France alors qu'il portait le maillot jaune, doit observer deux semaines de repos après une intervention chirurgicale sur sa fracture ouverte à la clavicule gauche, a annoncé vendredi son équipe Etixx. Martin, transféré dans la nuit depuis Le Havre, a été opéré vendredi matin à Hambourg. "L'intervention chirurgicale s'est bien passée", a précisé la formation belge. Le rouleur allemand a remercié toutes les personnes impliquées dans mon transfert et l'intervention chirurgicale, "dans un temps si court après la chute". "Je souhaite bonne chance à mon équipe et à tous les coureurs sur le Tour, a-t-il déclaré. Je vais suivre la course à la télévision de l'hôpital. Je dois essayer de garder les bons souvenirs. J'ai gagné une étape et porté le maillot jaune pour la première fois dans ma carrière. Je suis déjà impatient de retourner au Tour et vivre les grandes émotions de cette course". Il a chuté jeudi dans le dernier kilomètre de la 6e étape menant au Havre. Il avait ensuite repris le vélo pour franchir la ligne et satisfaire aux obligations protocolaires. "Je ne peux pas me rappeler exactement ce qui est arrivé, avait-il déclaré jeudi soir. L'équipe m'a mis dans une très bonne position. Dans le dernier kilomètre, l'allure s'est ralentie, tout le monde attendait. Puis j'ai touché la roue arrière du coureur placé devant moi. J'ai pensé pouvoir rester sur le vélo mais j'ai heurté un coureur de Giant (Barguil, ndlr) et je suis tombé à une vitesse assez faible. Tout mon poids a porté sur l'épaule gauche". Martin avait frôlé le maillot jaune durant les trois premières journées du Tour avant de gagner le 4e étape à Cambrai et de prendre la tête du classement général.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire