Londres (AFP). Coupe Davis: la France sans Monfils contre les Britanniques

L'équipe de France pourra compter sur tous ses joueurs majeurs à l'exception de Gaël Monfils, allergique au gazon, pour affronter la Grande-Bretagne en quarts de finale de Coupe Davis du 17 au 19 juillet au Queen's (Londres). Face à l?Écossais Andy Murray, N.3 mondial, les Bleus pourront s'appuyer sur la bonne forme de Simon et Gasquet, tous deux qualifiés pour les quarts de finale de Wimbledon où il rencontreront respectivement Roger Federer et Stan Wawrinka mercredi. Comme Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga fera son grand retour en équipe nationale. Les deux joueurs, absents sur blessure lors du premier tour contre l'Allemagne, n'y ont plus joué depuis la finale perdue contre la Suisse en novembre à Villeneuve-d'Ascq. Monfils qui n'aime toujours pas jouer sur herbe, n'y sera pas. Complexé par sa phobie, le Francilien, 18e mondial, avait affirmé ne pas avoir sa place en équipe de France, samedi après sa défaite au troisième tour de Wimbledon contre son ami Gilles Simon. Le capitaine des Bleus Arnaud Clément a donc convoqué sans surprise Tsonga (12e), Gasquet (20e), Simon (13e) et Nicolas Mahut (66e), grand spécialiste de l'herbe titré pour la seconde fois à Bois-le-Duc (Pays-Bas) le 14 juin. Pierre-Hugues Herbert (151e), qui pourrait aider les Tricolores en double, fera lui office de cinquième homme (remplaçant). "Gaël a peur de la blessure. C'est très dur de jouer une rencontre de Coupe Davis avec cette appréhension donc il ne fera pas partie du groupe", a expliqué Clément, qui disait comprendre le choix de Monfils. "Comme il le dit depuis des années, Gaël n'est pas à l'aise sur cette surface même si on a pu le voir gagner pas mal de matchs. Il ne se sent pas de jouer des matchs de Coupe Davis sur herbe où l'engagement doit être complet", a-t-il ajouté. "On a l'impression que je peux bien jouer sur gazon mais ce n'est qu'une impression. C'est un truc éphémère, qui dure un set à tout casser", avait expliqué Monfils lui-même après sa défaite contre Simon. "La Monf" avait déjà failli ne pas disputer le premier tour contre l'Allemagne à Francfort en mars pour privilégier sa saison individuelle avant de se raviser. Malgré les blessures de Tsonga (bras droit) et Gasquet (dos), la France s'en était sortie avec brio grâce aux victoires de Monfils et Simon en simple et de la paire Mahut/Julien Benneteau en double. Benneteau, opéré d'un adducteur début juin, est encore trop juste pour faire partie du groupe en Angleterre. En son absence, Clément a toutefois un large choix de combinaisons entre Mahut, Tsonga et Gasquet. - Double capital? - Il peut aussi décider de titulariser Herbert aux côtés de Mahut, qui ont atteint ensemble la finale de l'Open d'Australie l'hiver dernier. Le double pourrait se révéler capital au Queen's si la France ne parvient à battre Andy Murray en simple. L'Ecossais, sacré à Wimbledon en 2013 et opposé en quarts au Canadien Vasek Pospisil, représente le danger N.1 pour les Bleus. Derrière son chef de file, la Grande Bretagne paraît bien plus limitée. Le N.2 en simple James Ward n'est que 111e mondial, mais il a toutefois réalisé son meilleur parcours à Wimbledon en accédant au troisième tour. "C'est un joueur très complet, qui joue bien sous pression. Il a réalisé par le passé des grands matches en Coupe Davis. Ce sera un joueur à prendre très au sérieux", a commenté Clément au sujet de Ward, auteur d'un exploit au premier tour de la Coupe Davis contre l'Américain John Isner (17e) à Glasgow. Le capitaine de l'équipe britannique Leon Smith a également sélectionné le frère de Murray, Jamie, et Dominic Inglot, des spécialistes du double. Français et Britanniques ne se sont plus affrontés depuis 1992. Les Bleus, emmenés par Henri Leconte et Guy Forget, l'avaient à l'époque emporté 5-0 au premier tour à Bayonne.

