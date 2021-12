Sortir l'été : lundi 6 juillet

Jeudi, une bourse de l'alternance est organisée au Groupe FIM. Rendez-vous dans les 4 centres de formation d'Agneaux, Saint-Lô, Cherbourg et Granville. Sur place : de nombreuses offres de contrats du CAP au BAC+5 et des conseillers à la disposition des jeunes. C'est ce jeudi de 14h à 20h.



Vendredi, samedi et dimanche, profitez de la 23ème édition du Festival d'Alençon "Folkore du Monde". Un week-end rempli d'animations pour toute la famille et avec plusieurs spectacles. Rendez-vous à l'Office de Tourisme d'Alençon pour la billetterie ou sur Point d'Alençon



A partir de samedi, c'est Planta Maniak à Caen. Apprenez à réaliser vos produits cosmétiques à partir de plantes sauvages ou cultivés. Au programme également des expositions, des animations et des dégustations. Plus d'infos sur Caen