Londres (AFP). Royaume-Uni: minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat en Tunisie

Le Royaume-Uni a observé une minute de silnece vendredi à midi à la mémoire des 30 Britanniques tués une semaine plus tôt dans un attentat en Tunisie. Au même moment en Tunisie, sur les lieux du drame, une cérémonie commémorative était organisée par l'ambassade britannique, et une minute de silence observée également en mémoire des victimes de cette attaque, la plus meurtrière contre des Britanniques depuis les attentats du 7 juillet 2005 à Londres, et qui a fait 38 morts au total.

