Londres (AFP). Le Royaume-Uni s'immobilise pour les 30 Britanniques tués en Tunisie

Le Royaume-Uni s'est immobilisé vendredi à midi précise pour observer une minute de silence à la mémoire des 30 Britanniques tués une semaine plus tôt dans un attentat en Tunisie. Au même moment en Tunisie, une cérémonie commémorative s'est tenue sur les lieux du drame, où 38 personnes au total ont été tuées vendredi dernier par un étudiant de 23 ans qui a ouvert le feu sur des vacanciers sur une plage et au bord des piscines d'un hôtel. Quelques centaines de personnes se sont recueillies sur la plage de Port El Kantaoui, près de Sousse, entourées par un important dispositif de sécurité. Dans la matinée, quelques touristes ont continué à venir déposer des fleurs là où, hormis les 30 Britanniques, trois Irlandais, deux Allemands, un Belge, un Portugais et un Russe ont péri. La reine Elizabeth II et son époux le prince Philip ont rendu hommage aux victimes de ce qui constitue l'attaque la plus meurtrière envers des Britanniques depuis les attentats du 7 juillet 2005 à Londres, à l'université de Strathclyde en Écosse, où ils étaient en visite. Le Premier ministre David Cameron a quant à lui marqué ce moment de recueillement dans sa circonscription de Witney, au nord ouest de Londres. - 'Plus rien ne sera comme avant'- Devant le club de football de Walsall (centre de l'Angleterre), Suzanne Richards et son fils de 16 ans Owen se sont recueillis, main dans la main, à la mémoire des trois membres de leur famille, tous fervents supporteurs de ce club, qui ont perdu la vie dans l'attaque. "Plus rien ne sera comme avant", avait déclaré jeudi dans un communiqué Mme Richards qui a perdu son fils Joe, son père et son frère dans la fusillade meurtrière. Owen a miraculeusement survécu à la fusillade. Dans l'ensemble du pays, les drapeaux étaient en berne et même les balles de tennis se sont arrêtées à Wimbledon. Spectateurs, joueurs, membres de l'organisation, massés dans l'enceinte du prestigieux tournoi anglais, ont rendu hommage aux victimes un quart d'heure avant le coup d'envoi des matches qui avait été décalé de 45 minutes pour l'occasion. Ce décalage est une mesure sans précédent dans l'histoire de Wimbledon, "saluée par le monde du tennis comme une réponse appropriée pour permettre aux amateurs de tennis de s'unir au reste du public dans l'hommage à ceux qui sont tombés sous les balles d'un tueur sur une plage à Sousse il y a exactement une semaine", indique un communiqué publié sur le site du tournoi. En 2006, Wimbledon avait également observé une minute de silence, sans toutefois changer l'horaire des rencontres, en hommage aux 52 personnes décédées le 7 juillet 2005 lors d'une série d'explosions coordonnées dans les transports publics londoniens, dont le pays commémore les dix ans la semaine prochaine. - Deux autres vols pour les victimes - Les corps de 17 britanniques ont déjà été rapatriés par un avion militaire C-17 sur la base de Brize Norton (sud de l'Angleterre), où le Royaume-Uni accueillait ses soldats tombés en Irak ou en Afghanistan. Deux autres vols sont prévus vendredi et samedi pour ramener les 13 autres dépouilles. Les 25 Britanniques blessés dans l'attentat, qui ont été rapatriés rapidement après l'attaque, sont soignés dans différents hôpitaux du Royaume-Uni. Jeudi, la Tunisie a annoncé l'arrestation de huit personnes en "lien direct" avec l'attentat, qui a été revendiqué par le groupe État islamique (EI). C'est la deuxième attaque terroriste en trois mois - après celle du Musée du Bardo en mars - pour ce pays porté aux nues par la communauté internationale pour ne pas avoir sombré dans la violence comme d'autres pays du "Printemps arabe".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire