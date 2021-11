Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 4 et 5 juillet

MANCHE



Dimanche, c'est la 25ème édition de la Foire à Tout organisée par Lessay Animation. Au programme : vente des professionnels et des particuliers mais aussi la présence du groupe «Evasion» qui animera le pot de l'amitié. D'autres animations seront proposées avec le groupe folklorique «La Quadrille de Jurques», une expo de camions, une retraite aux flambeaux et un feu d'artifice pour clôturer la soirée.



Dimanche, à Saint-Martin-d'Aubigny, la Maison de la Brique ouvre ses portes à tous les curieux et passionnés de la Normandie à l'occasion d'une journée entièrement consacrée aux livres et à leurs écrivains. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h à 12h15 et de 14h15 à 18h. L'entrée est gratuite.



Le 20ème Rallye Régional de Basse-Normandie se tient ce dimanche, au niveau du marché couvert, Route d'Avranches à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un événement organisé par l'ASACO Basse-Normandie et l'Atlante Racing Team. Les infos complémentaires sont sur Rallygo

Dimanche, le Club Radio Modéliste Saint-Lô/Lessay organise un meeting aéromodéliste sur son site de vol de Lessay. Profitez, en famille, des animations toute la journée. L'entrée est gratuite.



CALVADOS



Jusqu'à mercredi, c'est la 25ème édition des Virevoltés à Vire. Retrouvez une cinquantaine de spectacles représentant diverses façettes des arts de la rue. Pour fêter ses 25 ans, Les Virevoltés auront le plaisir d'accueillir une compagnie de cirque de renommée internationale. Retrouvez le programme complet sur Les Virevoltés



Vendredi et samedi, c'est la grande braderie de Caen. Un rendez-vous organisé, comme chaque année, par les Vitrines de Caen. L'occasion de faire de bonnes affaires dans les rues du centre-ville. Rendez-vous, ce vendredi et ce samedi à Caen pour en profiter. Retrouvez toutes ces infos sur Les Vitrines de Caen



Samedi, c'est la Fête des Passions à Ouistreham. Au programme : randonnée, déjeuner partagé, atelier de cuisine, spectacles de théâtre et de danse, projection d'un documentaire et concert. C'est ce samedi de 10h à 22h30 au Centre Socioculturel de Ouistreham Riva-Bella. Plus d'infos sur Ouistreham Riva Bella



Nouveauté à Villers-sur-Mer. Le service animation avec le concours des commerçants vous offre, ce samedi, un marché de saison semi-nocturne de 18h à 23h sur la digue ouest, face à la mer. Un orchestre animera la soirée. C'est gratuit.



La 2ème édition de La Normandique a lieu ce dimanche sur la côte fleurie. Initiations, balades et village d'exposants spécialisés en marche nordique sont au programme de la journée. Près de 400 personnes sont attendues pour la balade de l'après-midi. Possibilité de louer des bâtons sur place. C'est dimanche à 8h30 à Blonville-sur-Mer. Plus d'infos sur La Normandique



ORNE



Vendredi et samedi, c'est la 16ème édition du Festival Au Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gastines. Retrouvez en tête d'affiche Chinese Man, Arthur H ou encore le Peuple de l'Herbe. Samedi, des animations gratuites sont prévues autour du Festival. Retrouvez le programme complet sur Au Foin de la Rue



Tout ce week-end, à Tinchebray c'est Tinchebray Plage. Venez profiter de la grande plage de sable fin, des animations gratuites pour toute la famille avec des structures gonflables et des pédalos pour les enfants dans une grande piscine. Rendez-vous ce samedi et ce dimanche sur la place du champs de foire à Tinchebray.



Samedi, l'association «Saintscène» renouvelle son Festival de musique à Saint-Céneri-le-Gérei. Au programme: jazz, rock, folk et funk dans le cadre pittoresque du Pré de la Chapelle. 11 groupes et artistes se succèderont à partir de 12h. L'entrée est à 5€ pour les moins de 18 ans et c'est 10€ adultes.



Dimanche, ce sont les «Dimanches après-midi à l'Aigle» comme chaque premier dimanche de chaque mois. Un concert gratuit sera proposé sous les Platanes. Ce dimanche assistez au concert de flamenco/rumba de Compas Del Alba. Retrouvez l'intégralité du programme sur L'Aigle