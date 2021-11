Londres (AFP). Marée noire du Golfe du Mexique: BP annonce un accord de 18,7 milliards de dollars

Le géant pétrolier BP a annoncé jeudi un accord de principe avec la justice américaine prévoyant le versement de 18,7 milliards de dollars pour solder les poursuites intentées par l'État fédéral et cinq États riverains du Golfe du Mexique frappés par la marée noire de 2010. Cette amende comprend 5,5 milliards de dollars de pénalité civile, 7,1 milliards de dollars payés à l'État fédéral et aux cinq États concernés pour les dommages à l'environnement, 4,9 milliards de dollars supplémentaires pour compenser les conséquences économiques négatives de la marée noire et un milliard de plus pour faire face aux demandes des autorités locales. La ministre de la Justice américaine Loretta Lynch a salué "le plus gros" accord d'indemnisation jamais conclu avec une entreprise, après que le groupe britannique BP a accepté de payer 18,7 milliards de dollars pour solder les poursuites liées à la marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique. "S'il est approuvé par les tribunaux, cet accord (de principe) serait le plus gros accord jamais conclu avec une entreprise dans l'histoire américaine. Il réparera les dommages causés à l'économie du golfe (du Mexique), l'industrie de la pêche () et la faune", a-t-elle assuré dans un communiqué.

