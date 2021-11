Sortir dans l'Orne : jeudi 2 juillet

Les tickets sport ont commencé à Alençon. Ces tickets permettent à tous les alençonnais de 4 à 16 ans de profiter d'activités sportives gratuitement pendant les vacances. Il faut inscrire vos enfants en amont. Rendez-vous dès à présent à la Mairie d'Alençon, à la maison des services, au centre social et culturel de Courteille, celui Edith Bonnem et aussi Croix-Mercier.



A La Ferté Macé, la Communauté de Communes organise chaque 1er vendredi du mois un marché du terroir sous le marché couvert de la Mairie. Vous y trouverez des fruits et légumes, des épices, des fromages, du pain ou encore des biscuits. Rendez-vous ce vendredi de 16h à 20h.



Soleil et chaleur sont arrivés en Pays d'Alençon. Pour se rafraîchir et passer un moment de détente au bord de l'eau en famille ou entre amis, rendez-vous à Alençon au centre aquatique Alencéa, à la base de loisirs du Pays Mêlois au Mêle-sur-Sarthe ou encore à Mamers à la base de loisirs et à la piscine. Pensez néanmoins à bien surveiller vos enfants près des points d'eau.