Sortir dans l'Orne : vendredi 5 juin

Aujourd'hui, la Communauté de Communes de La Ferté-St Michel organise un marché du terroir sous le marché couvert de la mairie. De nombreux producteurs seront présents avec des produits variés : fruits et légumes, épices, biscuits, fromages, pain ou encore des plantes aromatiques. Seront présents également des artisans d'art. C'est ce vendredi de 16h à 20h à La Ferté-St Michel.



Tout ce week-end, c'est la 15ème édition Trail d'Ecouves et du pays d'Alençon. Au programme de ces deux journées : vétathlon, marche nordique, randonnées, trails et mini trails jeunes. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Radon pour y participer. Plus d'infos sur Pays d'Alençon Tourisme



Dimanche, se tient à Domfront, la fête de la Cluse. Des activités de plein air, pour petits et grands, seront proposées par les associations locales du Domfrontais. Le Pass pour accéder aux activités est de 3€ par adulte et c'est 1€ pour les enfants de moins de 12 ans.