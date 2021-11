Bruxelles (AFP). Grèce: la réunion téléphonique de l'Eurogroupe repoussée à 15H30 GMT  

Une nouvelle réunion téléphonique des ministres des Finances de la zone euro consacrée à la crise grecque, initialement prévue mercredi matin, a été repoussée à 17H30 (15H30 GMT), a annoncé le porte-parole du président de l'Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem. "A la demande de plusieurs ministres, la conférence téléphonique de l'Eurogroupe aujourd'hui commencera à 17H30", a écrit sur son compte Twitter ce porte-parole, Michel Reijns. L'Eurogroupe devait initialement reprendre à 11H30 (9H30 GMT) les discussions entamées mardi soir après la formulation par Athènes d'une nouvelle demande de soutien financier. Le deuxième plan d'aide en place depuis 2012 a expiré dans la nuit de mardi à mercredi, la Grèce se retrouvant en défaut sur une échéance de remboursement de quelque 1,5 milliard d'euros au Fonds monétaire international (FMI). Nouveau coup de théâtre dans cette crise, le gouvernement de gauche radicale d'Alexis Tsipras serait prêt, selon des sources européennes, à renoncer au référendum qu'il a convoqué pour dimanche, si les institutions européennes se montraient disposées à prolonger leur soutien et à lancer de fait un troisième plan d'aide. Le référendum, lors duquel les Grecs doivent approuver ou rejeter les propositions formulées en fin de semaine dernière par les créanciers (UE, BCE, FMI), pourrait, en cas de "non", conduire in fine à la sortie de la Grèce de la zone euro et à une crise majeure des institutions européennes.

