Paris (AFP). Nouvelle grève des contrôleurs aériens confirmée jeudi et vendredi

Une nouvelle grève des contrôleurs aériens, la deuxième en trois mois, paraît quasi inéluctable, jeudi et vendredi, au moment des premiers départs en vacances, après la rupture des négociations mardi soir avec le principal syndicat. "Les négociations sont rompues. Le gouvernement estime être allé au bout du bout et fait le choix du bras de fer. Chacun prend ses responsabilités", a déclaré à l'AFP Roger Rousseau, secrétaire national du SNCTA (49,8% des voix) à l'issue de plus de huit heures de discussions au secrétariat d'Etat aux Transports. La veille, les autorités aériennes et le syndicat s'étaient quittés après sept heures d'entrevue en promettant de se revoir le lendemain. Cette fois, "aucun rendez-vous" n'était prévu mercredi matin, a précisé M. Rousseau. Néanmoins "on reste à la disposition" des autorités, ajoute-t-il. Sauf rebondissement, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) demandera donc mercredi aux compagnies de réduire préventivement leurs programmes de vols, comme elle le fait à la veille de chaque mouvement social. Lors de la dernière grève menée par le SNCTA, les 8 et 9 avril, 40% des vols prévus avaient été ainsi déprogrammés. Sur les principaux sujets de mécontentement (budget de la navigation aérienne, refonte des primes de la fonction publique, évolution des conditions d'emploi), les discussions "n'ont pas permis d'atteindre un équilibre global". "On a progressé mais faiblement", pas assez pour lever le préavis de grève déposé pour deux jours (jusqu'à samedi matin), selon le représentant des aiguilleurs. "Nos revendications ne sont pas disproportionnées et on les défendra", a ajouté le porte-parole en agitant dès à présent la menace d'une nouvelle grève "dans 10 à 15 jours". - rebelote mi-juillet? - Le syndicat "va rendre compte aux centres de contrôles, dès ce soir, par audio conférences" du fruit des discussions. Mercredi des assemblées générales seront organisées" et la question d'une nouvelle grève sera posée, "il y a de fortes probabilités pour qu'un nouveau préavis soit déposé". Sur le niveau des redevances acquittées par les compagnies aériennes, le syndicat affirme avoir reçu "une douche froide" car le gouvernement acterait "une baisse de la redevance", de 70 à 67 euros selon lui, "en dépit des engagements pris il y a un an" lors de la présentation. Quant aux primes incitatives réclamées pour les aiguilleurs expérimentant de nouvelles organisations du travail plus productives, "la moitié des valorisations attendues" a été proposée, "moins de 5%", déplore le syndicat corporatiste. "On est privilégiés par rapport aux gens qui souffrent mais comme tous les salariés, on est attaqués", réagit M. Rousseau. Il dénonce les conséquences de la refonte des primes de la fonction publique, qui selon lui fait perdre aux contrôleurs "entre 100 et 200 euros par mois". La remise en cause de diverses primes a mis ces dernières semaines le corps des contrôleurs en ébullition. Cinq syndicats avaient déposé un préavis de grève, notamment sur la question des rémunérations. Ceux de l'Usac-CGT, l'Unsa et le Spac-CFDT, pour mardi et mercredi, ont été levés avant le week-end. FO (2,9%) a appelé à cesser le travail jeudi et vendredi, comme le SNCTA. Dans son préavis, le premier syndicat évoque "une démotivation et une inquiétude croissantes des personnels jamais vues depuis des décennies". Les contrôleurs ont depuis quelques jours été aussi "extrêmement agacés" par "le revirement du gouvernement" sur la possibilité de négocier des accords catégoriels au sein de la DGAC, dit M. Rousseau. Cette option avait été obtenue au forceps par le SNCTA lors de sa grève d'avril, contre l'avis notamment de la CGT. Pour écarter les menaces de grève agitées par les autres syndicats, la DGAC a fait marche-arrière et assuré que les négociations sociales resteraient générales. La grève de deux jours menée en avril avait conduit à l'annulation de plus de 1.300 vols et coûté 20 millions d'euros au transport aérien français, selon la fédération de l'aviation marchande.

