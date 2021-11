Paris (AFP). Contrôleurs aériens: négociations rompues, grève confirmée jeudi et vendredi (syndicat)

Les négociations entre les autorités aériennes et le principal syndicat de contrôleurs aériens pour éviter une grève jeudi et vendredi, au moment des premiers départs en vacances, sont "rompues", a annoncé le SNCTA mardi à l'AFP. Sauf rebondissement, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) demandera mercredi aux compagnies de réduire préventivement leurs programmes de vols. Lors de la dernière grève menée par le SNCTA, les 8 et 9 avril, 40% des vols prévus avaient été ainsi déprogrammés. "Les négociations sont rompues. Le gouvernement estime être allé au bout du bout et fait le choix du bras de fer. Chacun prend ses responsabilités", a déclaré Roger Rousseau, secrétaire national du SNCTA (49,8% des voix) à l'issue de plus de huit heures de discussions, comme la veille. Sur les principaux sujets de mécontentement (budget de la navigation arienne, refonte des primes de la fonction publique, évolution des conditions d'emploi), les discussions "n'ont pas permis d'atteindre un équilibre global", regrette-t-il. "On considère que nos revendications ne sont pas disproportionnées et on les défendra", a ajouté le porte-parole en agitant dès à présent la menace d'une nouvelle grève dans 10 à 15 jours. Le syndicat "va rendre compte aux centres de contrôles, dès ce soir, par audio conférences" du fruit des discussions. Mercredi des assemblées générales seront organisées" et la question d'une nouvelle grève sera posée, "il y a de fortes probabilités pour qu'un nouveau préavis soit déposé". Sur le niveau des redevances acquittées par les compagnies aériennes, le syndicat affirme avoir reçu "une douche froide" car le gouvernement acterait "une baisse de la redevance". Quant aux primes incitatives réclamées pour les aiguilleurs expérimentant de nouvelles organisations du travail plus productives, "la moitié des valorisations attendues" a été proposée, déplore le SNCTA.

