Rugby à 7 : les féminines de l'ASRUC Rouen championnes de France !

"Un titre unique et collector" : c'est ainsi que la direction de l'ASRUC Rugby qualifie la performance des joueuses de l'équipe. Et pour cause : le Haute-Normandie n'étant bientôt plus qu'un souvenir, fusion oblige, ce trophée restera dans les annales.

Pour en arriver là, l'équipe de rugby à 7 a remporté tous ses matchs. D'abord en poule, contre Gaillac, Grenoble et Rodez. Puis les joueuses sont venues à bout de Racing/Nanterre en quart de finale, de Lyon en demi-finale (un succès 17-14 contre une équipe qui les avait battues il y a un mois) et enfin un succès franc en finale contre Narbonne (26-5).