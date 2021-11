Paris (AFP). Attentats: Valls évoque pour la première fois une guerre de civilisation

Après les attentats sanglants de vendredi, Manuel Valls a mis en garde dimanche les Français contre "une menace terroriste majeure", s'inscrivant dans "la durée", utilisant pour la première fois l'expression controversée de "guerre de civilisation" face au "terrorisme" islamiste. "Nous ne pouvons pas perdre cette guerre parce que c'est au fond une guerre de civilisation. C'est notre société, notre civilisation, nos valeurs que nous défendons", a déclaré M. Valls lors de l'émission "Le Grand Rendez-vous" d'Europe 1-Le Monde-iTELE. Si elle recouvre en réalité des définitions très fluctuantes, la conjonction des mots "guerre" et "civilisation" est devenue politiquement sensible ces dernières années, du fait de la référence au "choc des civilisations" popularisé par les milieux néoconservateurs américains et le président George W. Bush. Manuel Valls a d'ailleurs pris soin de ne pas décrire cette "guerre de civilisation" comme un choc entre l'Occident et le monde musulman, ou d'une civilisation contre une autre. "Ce n'est pas une guerre entre l'Occident et l'islam", a-t-il insisté. Cette "bataille" se situe "aussi, et c'est très important de le dire, au sein de l'islam. Entre d'un côté un islam aux valeurs humanistes, universelles et de l'autre un islamisme obscurantiste et totalitaire qui veut imposer sa vision à la société", a affirmé le Premier ministre. La droite s'est elle empressée de voir ces propos comme un alignement sur le vocabulaire de Nicolas Sarkozy, qui s'était attiré des critiques en parlant de "guerre à la civilisation" dans la foulée des attentats jihadistes en France en janvier et au Danemark en février. A gauche, aucun haut responsable n'avait utilisé l'expression depuis l'attentat contre Charlie Hebdo. Manuel Valls, qui avait notamment repris l'expression disputée d'"islamo-fascisme", est familier des incursions sémantiques hors du dicours classique de son camp. - La droite jubile - Pour sa première réaction à l'attentat dans l'Isère vendredi, le Premier ministre avait également désigné immédiatement le "terrorisme islamiste". Une expression que n'a jamais employé François Hollande, qui se contente de parler de "terrorisme". "Après avoir insulté pendant des années Nicolas Sarkozy qui le disait, Valls reconnaît enfin que nous sommes dans une guerre de civilisation", a lancé le porte-parole des Républicains Sébastien Huyghe. "En parlant de +guerre de civilisation+ le Premier ministre se convertit à la lucidité, il faut maintenant qu'il se convertisse à l'action", a déclaré sur Twitter le député LR Eric Ciotti. Certains ont voulu voir dans les propos du Premier ministre une référence "bushiste". "George W. Bush, sors de ce corps! Manuel Valls parle de +guerre de civilisation+ comme les auteurs américains de la catastrophe actuelle", s'est emporté le fondateur de Mediapart, le journaliste Edwy Plenel, sur Twitter. "Que la civilisation française dans ses grandes valeurs soit mise à mal, c'est une évidence", a déclaré le vice-président du FN Florian Philippot sur France 3. Mais "si Manuel Valls parle de choc des civilisations, non". "Ca, c'est la rhétorique qui a autorisé la guerre en Irak, celle de George Bush, une catastrophe", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas une guerre de civilisation, c'est une guerre de la barbarie contre la civilisation", a préféré dire François Bayrou (MoDem). Début janvier, Manuel Valls avait parlé de "guerre contre le terrorisme". Mais "nous ne sommes pas dans une guerre contre une religion, contre une civilisation", avait-il ajouté. Il ne s'agit en aucun cas de dire que la France serait en guerre "contre l'islam", a insisté dimanche son entourage dans la foulée de l'émission. Le mot civilisation, tel qu'employé par Valls recouvre "les valeurs universelles partagées par tout le monde, y compris par les pays arabes et l'immense majorité de l'islam". Avec une distinction claire entre "l'islam pratiqué par l'immense majorité de nos compatriotes et de l'autre un islamisme totalitaire dont le seul objectif est d'asservir l'individu, de le broyer, de le tuer, au nom d'une idéologie".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire