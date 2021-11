Paris (AFP). Valls: Guerre de civilisation, menace terroriste majeure et dans la durée

Le Premier ministre français Manuel Valls a parlé dimanche de "guerre de civilisation" et mis en garde contre une "menace terroriste majeure" qu'il faudra combattre "dans la durée". Interrogé lors de l'émission Le Grand Rendez-vous (Europe 1, iTELE, Le Monde) sur les attentats de ce vendredi sanglant, en France et dans le monde, le chef de gouvernement a assuré qu'un "responsable gouvernemental doit être lucide et faire partager cette lucidité à son peuple: nous vivons sous une menace terroriste majeure" qu'il faudra "combattre dans la durée". Rendant hommage à Hervé Cornara, le chef d'entreprise décapité par son employé en Isère, il a salué une réaction des Français "à la hauteur". Manuel Valls a rappelé avoir parlé en janvier d'une "guerre" à mener "contre le terrorisme, l'islamisme radical, le jihadisme". Pressé de définir l'islamisme radical, le chef de gouvernement a répondu: "c'est une volonté de Daech de mettre fin à ce que sont nos valeurs. De s'attaquer à l'Occident ? Non, à nos valeurs, qui sont des valeurs universelles". "Ce n'est pas une guerre entre l'Occident et l'Islam, mais une guerre au nom même des valeurs qui sont les nôtres et que nous partageons au-delà même de l'Europe". "Nous vivons dans un monde où cette menace sera constante, constante dans son niveau très élevé, constante dans le temps", a insisté Manuel Valls. La guerre au jihadisme, "nous ne la menons pas uniquement en France", a-t-il noté, en citant l'intervention française au Mali ou la participation "à la coalition en Irak." "Ce combat sera long" et "on ne peut pas réclamer immédiatement des résultats". "Nous ne pouvons pas perdre cette guerre parce que c'est au fond une guerre de civilisation. C'est notre société, notre civilisation, nos valeurs que nous défendons", a lancé le chef de gouvernement. Cette "bataille" se situe "aussi, et c'est très important de le dire, au sein de l'islam. Entre d'un côté un islam aux valeurs humanistes, universelles, et de l'autre un islamisme obscurantiste et totalitaire qui veut imposer sa vision à la société", a-t-il dit. "Et je rappelle et je rappellerai toujours que les premières victimes de ce terrorisme sont les musulmans", a-t-il poursuivi.

