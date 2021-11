Bruxelles (AFP). Grèce: le plan d'aide va prendre fin le 30 juin, assure la zone euro

Le plan d'assistance financière de la Grèce va prendre fin le 30 juin, a annoncé le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, après le refus par Athènes des propositions avancées par ses créanciers pour éviter le défaut de paiement, et l'annonce d'un référendum début juillet. Estimant que la Grèce a rompu les négociations, M. Dijsselbloem a annoncé que "le programme d'aide va expirer mardi soir", lors d'une conférence de presse de l'Eurogroupe. Les ministres des Finances, à l'exception du ministre grec Yanis Varoufakis, vont "se réunir immédiatement pour discuter des conséquences" de cette décision qui rapproche le pays du défaut de paiement. Les institutions créancières de la Grèce ont fait une proposition d'extension du programme en cours, moyennant des conditions. "Malheureusement, malgré des efforts à tous les niveaux et le soutien plein et entier de l'Eurogroupe, cette proposition a été rejetée par les autorités grecques qui ont rompu les négociations unilatéralement" vendredi soir, selon un communiqué de l'Eurogroupe signé par l'ensemble de ses membres, à l'exception du ministre grec, Yanis Varoufakis. La Grèce "a demandé un mois" d'extension de son programme d'aide actuel pour pouvoir tenir au-delà du référendum prévu le 5 juillet. Mais ses partenaires ont refusé car "n'importe quel programme doit être suivi d'effets en termes économiques budgétaires et de stabilité financière" et "si le gouvernement grec n'est pas prêt à accepter" les propositions qui lui sont faites, "alors il y a un problème de crédibilité", a expliqué M. Dijsselbloem. Il a rappelé qu'il était "de la responsabilité du gouvernement grec, quelle que soit la situation, de respecter ses obligations envers ses créanciers". Par ailleurs, les autorités de la zone euro "se tiennent prêtes à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la stabilité financière de la zone", conclut le communiqué des 18.

