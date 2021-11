Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 27 et 28 juin

MANCHE



Vendredi et samedi, rendez-vous à Cherbourg-Octeville pour la 16ème édition des Art'zimutés. Pour la première fois installé sur la plage verte, l'éco festival reçoit de nombreux artistes. Au programme également, des animations sportives et d'art de la rue et un marché du développement durable. Plus d'infos sur Les Art'zimutés



Dimanche, se tient à Bréhal la course des Pieds Salés. Au programme des courses de 6,6 et 12 km ainsi que des courses jeunes. Les inscriptions sont toujours possibles. Retrouvez plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.



Dimanche, c'est le marché mensuel d'antiquités-brocante d'Agon-Coutainville sur la Place du 28 juillet. Il réunira une quarantaine d'exposants venus de Normandie et de Bretagne. C'est ce dimanche de 8h à 19h, l'entrée est gratuite.



Dimanche également, c'est le 1er dimanche des soldes d'été à Granville. Au programme de cette journée, un salon auto moto cycle sur le Cours Jonville. Profitez de l'ouverture des magasins de 9h à 19h et de la présence d'un manège pour vos enfants, 1 ticket acheté = 1 ticket offert. Plus d'infos sur Granville



CALVADOS



Tout ce week-end, assistez au Rétrofestival. Il déroule le tapis rouge comme au cinéma pour sa 8ème édition. Le 7ème art est le thème phare de ce grand rassemblement annuel de voitures anciennes sur la Prairie et l'Hippodrome de Caen. Le programme, les photos, les stands ou encore les infos pratiques sont à retrouver sur Rétrofestival



Le 12ème défi de la Pierre Percée se déroule ce week-end au Bény Bocage. Les départs auront lieu samedi à 10h30 et dimanche à 13h. Plus d'infos sur Vir'king Raid



Le Festival Fou'Art à Tout Artistique se tient samedi à Créa à Mondeville. De nombreux spectacles seront proposés pour toute la famille lors de cette journée. Fou'Art à Tout Artistique c'est ce samedi de 11h à 23h à Créa à Mondeville. Retrouvez le programme complet et les infos pratiques sur Créa



Samedi, l'association Sports Handi Nature organise une journée découverte du vélo couché pour personnes handicapées. Essayez des handbikes à assistance électrique, de compétition ou encore des trikes. C'est ce samedi de 10h à 17h à la Base d'aviron Caen Calvados. Plus d'infos sur Caen



Dimanche, à Caen, les grands magasins ainsi qu'une centaine de commerces ouvriront leurs portes pour vous accueillir lors de ce premier dimanche des soldes d'été. Vous pourrez faire de bonnes affaires lors de cette journée. Les soldes d'été se tiennent cette année jusqu'au 4 août.

ORNE



Venez vivre un samedi complètement perché à la Maison du Parc. Ce samedi de 15h à 23h, la 2ème édition du Festival des Arts Perchés, organisé par le Parc naturel régional du Perche avec le collectif Kytach, mêlera théâtre, cirque, danse, jonglerie, vidéo-projection, musique et jeux. Des spectacles et concerts gratuits mais aussi des ateliers participatifs pour toute la famille.



Dimanche, un rassemblement de voitures anciennes se tiendra à St-Léonard-des-Bois. C'est la 1ère balades rétro des Alpes Mancelles avec 90 véhicules de collection. Le départ est prévu à 9h. Au programme de cette journée : exposition, présentation des véhicules, baptêmes et élection des plus belles voitures avant la remise des trophées.



Dimanche, une grande braderie est attendue à Argentan à l'occasion du premier week-end des soldes. Des animations seront également proposées ainsi qu'un vide-greniers. Retrouvez plus d'infos sur la page Facebook "FCAI Argentan"



La ville de Bourg le Roi, située à une douzaine de kilomètres au sud d'Alençon, vivra comme au Moyen Age ce dimanche à l'occasion de sa 13ème fête médiévale. Parmi ces animations, il y aura par exemple un tournoi de chevalerie, un montreur d'ours et de la musique. L'entrée est à 5€. Toutes les infos sont sur Bourg le Roi