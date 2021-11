Lille (AFP). Explosion dans un parc de loisirs de la Somme: 2 adultes blessés, 15 enfants légèrement touchés

Deux adultes ont été blessés, dont un gravement, et une quinzaine d'enfants très légèrement touchés mercredi lors d'une explosion d'origine indéterminée survenue dans un parc de loisirs préhistorique de la Somme, a-t-on appris de sources concordantes. Le pronostic vital du blessé grave ne serait pas engagé et les enfants ont été plus ou moins choqués par l'explosion et victimes de petites brûlures, selon Marcel Glavieux, président du comité départemental olympique et sportif, organisateur de la sortie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire