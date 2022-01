Rennes (AFP). Trois morts dans une collision entre un TER et une voiture dans l'Orne

Une collision vendredi soir entre un train régional (TER) et une voiture sur un passage à niveau à Condé-sur-Huisne (Orne) a fait trois morts parmi les personnes à bord de la voiture, a-t-on appris auprès du sous-préfet de permanence. L'accident, survenu à 20h22 sur la ligne Le Mans-Paris, a fait "trois personnes décédées à bord de la voiture qui, semble-t-il, se serait arrêtée au milieu de la voie" avant d'être percutée par le TER qui se dirigeait vers Paris, a indiqué à l'AFP Pascal Vion, sous-préfet d'Argentan. Une quatrième personne, une "femme d'un certain âge" qui se trouvait dans la voiture, en "serait apparemment sortie" et, très choquée, a été prise en charge psychologiquement, selon lui. La voiture, un véhicule de tourisme, "a été traînée sur plusieurs centaines de mètres et brûlée", ont de leur côté précisé les pompiers du département. L'accident s'est produit à proximité de la gare de Condé-sur-Huisne. Aucun des 34 passagers du train régional, qui reliait Le Mans à Paris, n'a été blessé. Le procureur de la République d'Alençon était attendu sur les lieux de l'accident dans la nuit, selon M. Vion.

