Rennes (AFP). Trois morts d'une même famille dans une collision entre un TER et une voiture dans l'Orne

Une collision vendredi soir entre un train régional (TER) et une voiture à un passage à niveau à Condé-sur-Huisne (Orne) a fait trois morts d'une même famille, un grand-père, sa fille et sa petite fille, parmi les personnes à bord de la voiture. L'accident, survenu à 20h22 sur la ligne Le Mans-Paris, a fait "trois personnes décédées à bord de la voiture qui, semble-t-il, se serait arrêtée au milieu de la voie" avant d'être percutée par le TER qui se dirigeait vers Paris, a indiqué à l'AFP Pascal Vion, sous-préfet d'Argentan. Une quatrième personne, une "femme d'un certain âge" qui se trouvait dans la voiture, en "serait apparemment sortie" et, très choquée, a été prise en charge psychologiquement, selon lui. "Il semblerait qu'il y avait deux personnes d'un certain âge qui étaient les grands parents, il y avait également leur fille à bord et leur petite fille: c'est ce qu'on sait pour le moment mais sous toute réserve", a déclaré le représentant du parquet de l'Orne Cyrille Fournier dans un entretien vidéo diffusé dans la nuit par le site Ouest-France. Il n'a pas précisé les âges des victimes. "Un des occupants du véhicule est sorti pour essayer de pousser le véhicule: le train est arrivé et malgré la mise en ?uvre des signaux lumineux et sonores les occupants n'ont pas eu le temps de sortir du véhicule", a-t-il ajouté. "On est en train d'effectuer des investigations pour comprendre pourquoi le véhicule s'est immobilisé sur la voie: l'audition des témoins est en cours, on n'a pas pu encore entendre cette personne () elle est extrêmement choquée". - Transfert en car des passagers du TER - La voiture, un véhicule de tourisme, "a été traînée sur plusieurs centaines de mètres et brûlée", ont de leur côté précisé les pompiers du département. L'accident s'est produit à proximité de la gare de Condé-sur-Huisne, au passage à niveau n°49, a détaillé M. Vion. Aucun des 34 passagers du train régional, qui reliait Le Mans à Paris, n'a été blessé. Ces derniers ont dans un premier temps été rassemblés dans une salle des fêtes de Condé-sur-Huisne, où un dispositif de soutien psychologique leur a été proposé. Ils ont ensuite, dans la soirée, regagné Chartres ou Paris dans des bus affrétés par la SNCF, a précisé M. Vion. Un important dispositif de secours a été déployé sur les lieux de la collision, avec notamment 25 pompiers du service départemental d'incendie et de secours et une vingtaine de gendarmes. Peu après six heures, une dépanneuse est venue enlever le moteur de la voiture accidentée dont la carcasse n'était plus là. Le train accidenté, au nez endommagé, a été dégagé des voies dans la matinée, a-t-on appris auprès de la SNCF. Des techniciens ont inspecté les voies, et en fin de matinée, le trafic a repris dans les deux sens, entre Le Mans, Chartres et Paris, selon la SNCF. Le passage à niveau est situé à l'entrée de la bourgade de Condé-sur-Huisne (1.300 habitants) et plusieurs personnes se sont arrêtées samedi matin pour demander ce qui s'était passé.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire