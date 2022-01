Rennes (AFP). Orne: trois morts d'une même famille dans une collision entre un TER et une voiture

Une collision vendredi soir entre un train régional (TER) et une voiture à un passage à niveau à Condé-sur-Huisne (Orne) a fait trois morts d'une même famille, parmi les quatre personnes à bord de la voiture. L'accident, survenu à 20h22 sur la ligne Le Mans-Paris, a fait "trois personnes décédées à bord de la voiture qui, semble-t-il, se serait arrêtée au milieu de la voie" avant d'être percutée par le TER qui se dirigeait vers Paris, a indiqué dans la nuit de vendredi à samedi à l'AFP Pascal Vion, sous-préfet d'Argentan. Les personnes décédées sont un homme âgé d'environ 80 ans, une femme de 50 ans environ et une fillette d'une dizaine d'années, a précisé samedi à la mi-journée à l'AFP le procureur de la République d'Alençon, François Coudert. Un quatrième passager, une femme, âgée de 80 ans environ, se trouvait à l'extérieur du véhicule lorsque s'est produit le choc, "très violent", le TER roulant à ce moment-là à environ "140 km/h", selon M. Coudert. L'audition de cette femme très choquée, jusque-là impossible, devait avoir lieu samedi après-midi. Elle permettra de déterminer avec exactitude les liens familiaux entre les quatre passagers. "Les quatre personnes évoluaient dans un contexte familial mais la nature précise des liens les unissant rester à déterminer", a souligné M. Coudert. Dans un premier temps, il avait été annoncé dans la nuit par un représentant du parquet, "sous toute réserve", que les quatre passagers étaient les grands-parents, leur fille et leur petite fille. Autre "inconnue" dans cet accident, a ajouté M. Coudert: "la raison de la présence du véhicule pris entre les deux barrières de sécurité" du passage à niveau. "On ne sait pas pourquoi il est resté entre les deux barrières", a souligné le procureur. - Passage à niveau avec demi-barrières - Selon les premiers éléments de l'enquête, il semble que la rescapée de l'accident soit sortie du véhicule pour essayer de le pousser. "Le train est arrivé et malgré la mise en ?uvre des signaux lumineux et sonores, les occupants ne sont pas ou n'ont pas eu le temps de sortir du véhicule", avait relaté le vice-procureur Cyrille Fournier, dans un entretien vidéo diffusé dans la nuit par le site Ouest-France. La voiture, un véhicule de tourisme, "a été traînée sur plusieurs centaines de mètres et brûlée", ont de leur côté précisé les pompiers du département vendredi soir. Aucun des 34 passagers du train régional, qui reliait Le Mans à Paris, n'a été blessé. Ces derniers ont dans un premier temps été rassemblés dans une salle des fêtes de Condé-sur-Huisne, où un dispositif de soutien psychologique leur a été proposé. Ils ont ensuite, dans la soirée, regagné Chartres ou Paris dans des bus affrétés par la SNCF, a précisé M. Vion. Un important dispositif de secours a été déployé sur les lieux de la collision, avec notamment 25 pompiers du service départemental d'incendie et de secours et une vingtaine de gendarmes. A l'aube samedi, une dépanneuse est venue enlever le moteur de la voiture accidentée dont la carcasse n'était plus là, a constaté un photographe de l'AFP. Le train accidenté, au nez endommagé, a ensuite été dégagé des voies dans la matinée, a-t-on appris auprès de la SNCF. Des techniciens ont inspecté les voies, et en fin de matinée, le trafic a repris dans les deux sens, entre Le Mans, Chartres et Paris, selon la SNCF.

