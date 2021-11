Sortir dans la Manche : jeudi 25 juin

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, rendez-vous à Cherbourg-Octeville pour la 16ème édition des Art'zimutés. Pour la première fois installé sur la plage verte, l'éco festival reçoit de nombreux artistes. Au programme également, des animations sportives et d'art de la rue et un marché du développement durable. Plus d'infos sur Les Art'zimutés



Samedi, c'est la fête du sport et du jeu à Brécey. C'est le centre social du val de Sée qui organise cet événement. C'est gratuit et ouvert à tous et ça se passe de 14h à 17h30 ce samedi à l'espace Pierre Aguiton de Brécey.



Dimanche, à l'occasion des Boucles du cœur, un vide-greniers est organisé à Saint-Amand. Il y aura une tombola, une structure gonflable pour les enfants, des tours de poney et des diverses animations. La restauration se fait sur place et tous les bénéfices seront intégralement reversés à l'association «Louison entre dans la ronde» de Caumont l'Eventé.