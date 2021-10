Hong Kong (AFP). Grèce: les marchés asiatiques portés par l'espoir d'un accord

Les marchés asiatiques bénéficiaient à leur tour mardi d'un net regain d'espoir des investisseurs quant à la perspective d'un accord imminent entre la Grèce et ses créanciers. Porté par l'élan général imprimé la veille par les places européennes et Wall Street, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a ouvert en hausse de 0,59% avant de s'envoler pour atteindre à la mi-journée un nouveau sommet en 15 ans. Le Nikkei prenait 1,62% (+330,49 points) à 20.758,68 points, un niveau qu'il n'avait pas connu depuis avril 2000. La Bourse de Sydney s'appréciait de 1,2% à la mi-journée également, Séoul de 1,28% et Hong Kong de 0,20%. Fermée lundi, Shanghai, qui a pâti la semaine dernière d'une forte correction à la baisse due à un resserrement de la liquidité après l'introduction simultanée de nouvelles entreprises sur la cote, prenait 0,38%. La place shanghaïenne était également soutenue par la publication de l'indice PMI des directeurs d'achats sur la production manufacturière en juin, lequel révèle une nouvelle contraction mais plus modérée qu'au mois de mai et inférieure aux prévisions des analystes. La Grèce a des chances de sceller un accord avec ses créanciers d'ici la fin de la semaine après le sommet de la zone euro lundi qui a permis de faire "un pas en avant", selon le président du Conseil européen, Donald Tusk, avec de nouvelles propositions d'Athènes. Alors que les investisseurs s'inquiétaient d'un possible défaut de paiement de la Grèce en cas d'impasse politique, ils sont revenus en masse dès lundi sur les marchés européens et américains, rassurés sur la volonté des Grecs et de ses interlocuteurs d'éviter un scénario aux conséquences imprévisibles. - 'Balle dans le camp des Européens' - La Grèce doit rembourser quelque 1,5 milliard d'euros au FMI dans huit jours, un paiement qu'elle ne peut honorer sans la reprise de l'aide financière de ses créanciers (7,2 milliards d'euros). Pour cela, un accord est nécessaire avec eux sur une série de réformes et de mesures budgétaires. Athènes n'a publié que tard lundi la liste complète de ses propositions aux créanciers qui doivent encore y répondre et il "est difficile à ce stade de juger sans connaître le contenu précis" de ces interminables tractations, soulignait Toshihiko Matsuno de SMBC Friend Securities Co., cité par l'agence Bloomberg. "Le marché semble néanmoins considérer (la réunion de lundi) comme un progrès", a-t-il ajouté. Une nouvelle réunion de l'Eurogroupe --les ministres des Finances des 19-- aura lieu mercredi soir, veille d'un sommet européen prévu de longue date. "La balle se trouve dans le camp des autorités européennes", a déclaré le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, lundi soir, à l'issue du sommet de Bruxelles. Lundi les Bourses européennes avaient terminé en forte hausse, Athènes s'envolant de 9%, Paris, Francfort et Madrid progressant de plus de 3,80%, Londres de 1,72%. Wall Street avait monté plus modérément, le Dow Jones terminant en hausse de 0,58% et le Nasdaq de 0,72%, battant tout de même un nouveau record à la clôture, à 5.153,97 points. Sur le marché des changes, le dollar se situait autour de 123,60 yens mardi à la mi-journée à Tokyo (02h30 GMT), plus haut qu'à la clôture lundi. L'euro qui oscillait autour de 140 yens en début de séance, perdait un peu de terrain à 139,70 yens.

