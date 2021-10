Luxembourg (AFP). Nucléaire: les Européens posent des conditions à l'Iran, qui se veut optimiste

Les Européens ont rappelé lundi les "lignes rouges" infranchissables pour trouver un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire, réclamant de la "flexibilité" à Téhéran, qui a rejeté les "demandes excessives" tout en jugeant possible d'aboutir à la fin du mois. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a rencontré lundi après-midi ses homologues français, allemand et britannique en marge d'une réunion de l'UE à Luxembourg, une semaine avant la date-butoir du 30 juin pour ces négociations entre l'Iran et les grandes puissances du 5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne). "Nous ne pouvons faire de compromis sur les lignes rouges absolues que nous avons dessinées. Si nous trouvons un accord, il doit être vérifiable (car) il y a un manque de confiance des deux côtés", a déclaré le ministre britannique Philippe Hammond après avoir parlé à M. Zarif. "Seule une pleine vérification, la possibilité pour l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) de confirmer que les deux parties respectent leurs engagements, pourra régénérer cette confiance à l'avenir", a poursuivi M. Hammond. "Nous sommes au début d'une période tout à fait décisive", mais "nous n'avons pas encore touché au but", a souligné le ministre allemand Frank-Walter Steinmeier. Laurent Fabius, chef de la diplomatie française, a pour sa part détaillé les trois conditions indispensables à un accord aux yeux de la France, après s'être entretenu pendant une heure avec M. Zarif. Un "accord robuste" comporte "la limitation dans la durée des capacités nucléaires iraniennes de recherche et de production. Ca veut dire un régime de vérification poussé y compris si c'est nécessaire sur des sites militaires. Ca veut dire qu'il faut aussi prévoir le retour automatique des sanctions en cas de violations par l'Iran de ses engagements", a-t-il énuméré. "Tout cela est important à la fois pour la sécurité régionale et pour l'action contre la prolifération nucléaire", a continué M. Fabius, alors qu'Israël dénonce par avance tout accord et que les pays du Golfe sont très réticents. - 'Accepter les réalités' - Les grandes puissances et l'Iran sont engagés depuis 20 mois dans d'intenses tractations sur le dossier du nucléaire iranien. L'accord final auquel ils espèrent aboutir d'ici la fin du mois doit garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, en échange d'une levée des sanctions internationales qui affectent l'économie de ce pays. En arrivant à Luxembourg, Mohammad Javad Zarif avait appelé "toutes les parties" à "éviter d'avoir des demandes excessives hors des cadres internationaux", alors que Téhéran rejette avec force la perspective d'inspections de ses sites militaires. En partant, il s'est montré plutôt optimiste, tout en prédisant quelques journées "difficiles" à venir. "S'il y a cette volonté politique d'accepter les réalités et d'avancer sur la base de ce sur quoi on s'est mis d'accord à Lausanne (début avril, ndlr), alors il est possible que nous terminions (cette négociation) d'ici la date butoir ou quelques jours après", a-t-il estimé. A propos des inspections des sites militaires, M. Hammond a dit "comprendre la sensibilité de l'Iran". Les discussions tournent "à plein régime", a-t-il précisé. "Comme dans toutes ces négociations, à la fin, il faut du donnant-donnant () et nous avons besoin d'un peu de flexibilité de la part des Iraniens", a estimé M. Hammond, confirmant que les ministres allaient "s'impliquer" à nouveau en fin de semaine ou durant le weekend. La date de cette réunion finale, qui pourrait durer plusieurs jours et aura probablement pour cadre Vienne, n'a pas encore été fixée. "Maintenant, les points clés doivent être retranscrits dans un document final et ce n'est pas une mince affaire car les discussions dans le détail ont fait surgir certains obstacles", a toutefois prévenu M. Steinmeier, espérant que "les Iraniens évoluent sur les questions clés et que tous ensemble, nous parvenions à un point final".

