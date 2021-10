Bruxelles (AFP). Négociations sur le nucléaire: rencontre entre les chefs de la diplomatie européens et iranien lundi (source européenne)

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif rencontre lundi à Luxembourg ses homologues britannique, allemand et français, ainsi que la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, dans le cadre des négociations sur le programme nucléaire de Téhéran, a indiqué une source européenne dimanche à l'AFP. "Ce sera une réunion politique dans le cadre des négociations en cours, avant le round final", a indiqué cette source, faisant état de la présence des ministres français Laurent Fabius, britannique Philip Hammond et allemand Frank Walter Steinmeier. La rencontre aura lieu en marge de la réunion mensuelle des chefs de la diplomatie de l'Union européenne à Luxembourg. L'Iran et le groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) sont engagés depuis 20 mois dans d'intenses tractations. L'accord final auquel ils espèrent aboutir d'ici au 30 juin doit garantir le caractère pacifique du programme nucléaire de l'Iran, en échange d'une levée des sanctions internationales qui affectent l'économie de ce pays. M. Fabius devrait également rencontrer M. Zarif en tête à tête. En visite en Israël dimanche, il a assuré qu'il se montrerait "extrêmement ferme" vis-à-vis de Téhéran. "Si un accord doit intervenir, cet accord doit être robuste, cela veut dire qu'il doit pouvoir être vérifié, a-t-il insisté aux côtés de Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, tout à fait opposé à la perspective d'un accord. La question des inspections internationales des sites suspects est l'un des aspects les plus délicats de la négociation. Afin de préparer le dernier cycle au plus haut niveau, dont la date et le lieu n'ont pas encore été rendus publics, les experts des deux parties sont réunis depuis début juin à Vienne, régulièrement épaulés par les directeurs politiques de chaque diplomatie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire